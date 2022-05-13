獨／女優孟若羽陪粉絲約會…「超扯互動」讓他嗨翻：不要羨慕哥

▲女優孟若羽跟粉絲阿哲見面約會。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／台北報導

台灣AV女優孟若羽擁有F級傲人身材，近期因為腎臟發炎暫別成人片，轉戰直播圈發展，並與一名熱情粉絲約見面，到了13日下午，孟若羽跟該名粉絲手牽手逛西門町，2人猶如情侶般互動，後來粉絲PO臉書炫耀，「不要羨慕哥，哥只是傳說」並放上跟孟若羽「超大尺度互動」的自拍照。

▲兩人互動猶如情侶。（圖／記者陳雕文攝）

該名粉絲叫做阿哲，現年24歲，平時在工地上班，12日受訪時表示，平時都會看孟若羽演的成人片，沒想到有天能跟心目中的女神互動，現在心情非常緊張又興奮，且自己母胎單身至今，從沒有跟女生約會或是親密互動，所以希望有機會可以親吻孟若羽。

據了解，孟若羽13日下午跟阿哲約會2個小時，期間一起逛街、吃飯，後來兩人玩起自拍，起初是像一般情侶的「摟腰+臉貼臉」，後來阿哲竟抓起孟若羽的胸部，甚至伸舌頭舔臉。對此，孟若羽表示，「他滿有禮貌的，不是突然出現這樣的舉動，而是有經過我同意」。

▲從餵食到假裝親親，互動尺度越來越大。（圖／阿哲授權提供）

兩人結束短暫的約會後，阿哲害羞地表示，「老實說，一開始見到面我還以為可能只是做做樣子，後來我問她說可不可以摸她的胸部，她就給我摸了！然後就去逛西門町，因為下雨所以就去吃個飯，今天是很愉快的約會」。

孟若羽則表示，「就是覺得跟一個害羞的弟弟約會，全程有發現他一直看我胸部，感覺他好像想摸，所以就想說，那就給他摸一下；整體相處起來感覺還滿愉快，他也真的滿有禮貌的」。

阿哲於稍早將2人自拍照PO上個人臉書還炫耀，「爽，不要羨慕哥，哥只是傳說」對阿哲而言，與喜歡的女優近距離互動算是解開了一項人生成就。

▼後來阿哲在經過同意的情況下，對孟若羽「摟腰+抓胸+舔臉」，尺度破表。（圖／阿哲授權提供）