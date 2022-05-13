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大陸 大陸焦點 特派現場

迎接解封新訊號　上海：加快各行業復工復產復市

▲▼特斯拉上海廠、特斯拉中國製造的Model 3於2020年1月7日在上海廠的交付活動中亮相。（圖／路透）

▲特斯拉上海廠全面復工。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

上海宣布月中將朝向「社會面清零」，疫情防控工作小組今（13日）舉行發佈會，釋放更多訊號。上海全市9千多家規模以上工業企業，已復工4400多家， 占比接近50%。金山、青浦、奉賢、松江等社會面基本清零區域，規上工業企業復工率超過全市平均水平，接下來的目標是，「是加快推動各行業各領域復工復產復市。」

上海市經濟信息化委主任吳金城表示，四月中旬後，以龍頭企業為主復工復產有初步成效。全上海市9千多家規模以上工業企業，已復工4400多家， 占比接近50%。

他指出，金山、青浦、奉賢、松江等社會面基本清零區域，規上工業企業復工率超過全市平均水平，如金山規上工業企業復工率近70%，青浦約60%。

先前推動三批「白名單」企業3000多家復工復產，整體復工率超過70%， 其中首批666家企業復工率已超過95%；外資企業847家，復工率已達80%。

▲▼上海復工 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲上海龍頭企業工廠全面復工 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

重點產業鏈，如汽車領域，上汽乘用車、上汽通用、上汽大眾、特斯拉四家整車企業全面復工，基本實現連續穩定生產，每天下線整車約2千輛，帶動上下遊1100多家零部件配套企業恢復生產；汽車出口加快恢復，特斯拉復工以來，離港出口約4900輛整車；上汽集團出口1.5萬輛整車。

集成電路領域， 芯片制造企業保持90%以上產能；生物醫藥領域產能利用率提高到80%；鋼鐵石化領域， 寶鋼股份、高橋石化等保持90%的高負荷連續生產。防疫物資、民生用品等領域， 企業加大防護服、口罩等防疫物資生產，部分產能翻倍。

上海市接下來有三項目標推進，一是加快創建「無疫工廠」、「無疫園區」；二是加快推進「點式復工」，採取「駐企辦公+居家辦公」相結合的覆工方式；三是加快推動各行業各領域協同復工復產復市。

▼上海企業復工面不斷擴大，逐步推動產業園區全面復工。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲▼上海復工 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

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關鍵字：

上海復工

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