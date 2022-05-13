　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸喜憨兒感恩音樂會　特殊孩子「學烘培」擁一技之長

▲▼ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間負責人劉傑（左）與知名唐氏症患者舟舟指揮家（右） 。（圖／喜憨憨提供）

▲ 兩岸同心關愛喜憨兒暨母親節感恩音樂會 。（圖／南京市台青會提供）

記者任以芳／綜合報導

南京市「兩岸同心關愛喜憨兒暨母親節感恩音樂會」日前圓滿舉行，來自兩岸青年一起聚集喜憨憨烘焙咖啡公益空間。現場除了音樂會表演，南京首位烙畫非遺傳承人也來分享教學，現場氣氛十分歡樂。

南京市台青會、喜憨憨烘焙咖啡公益空間主辦，南京市台灣同胞投資企業協會讚助的「兩岸同心關愛喜憨兒暨母親節感恩音樂會」活動。

▲▼ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間負責人劉傑（左）與知名唐氏症患者舟舟指揮家（右） 。（圖／喜憨憨提供）

▲ 特殊孩子音樂會 。（圖／南京市台青會提供）

當天一共有九場表演，電子琴、手風琴，還有川劇變臉，在南京生活台青特地設計街舞節目，活動內容十分多元。當天，所以人陪喜憨兒一起唱歌、跳舞、彈琴，學做蛋糕。

另外，活動的所有銘牌均為王高飛老師親手烙印制作，他就是南京市首位烙畫非遺傳承人。多年來沒有放棄繼承中華傳統烙畫，用創新創意的思想理念在傳統文化方面進行大膽的突破，並協同南京市近10所學校，深入開展非物質文化遺產的傳承進校園活動和授課。

喜憨兒吳春分享自己對生活的熱愛，「即使身體受到天然局限的情況下、仍不斷挑戰各種體能項目。」

▲▼ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間負責人劉傑（左）與知名唐氏症患者舟舟指揮家（右） 。（圖／喜憨憨提供）

▲ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間教導特殊孩子一技之長 。（圖／喜憨憨提供）

深耕南京的喜憨憨烘培咖啡公益空間負責人劉傑，10多年來一直致力於從事兒童慈善教育活動。喜憨憨這個品牌，就是劉傑從台灣帶來南京，品牌初心希望能幫助特殊兒童擁有一技之長、在平等的環境中發展自己的興趣與喜好。

喜憨憨幫助許多特殊兒童學習烘培技能，從揉麵、調料‘、設計糕餅外觀等平時出產蛋糕、糕餅十分暢銷；逢年過節，這全群孩子用自己雙手製作節目禮盒，即使疫情期間生意受影響，還是有許多忠實客人來消費。

劉傑說，關愛身心障礙兒童不只是一項活動，更是一份持之以恆的堅持和努力。相信在未來會有更多的愛心人士參與，為身心障礙兒童共建「尊重、和諧、平等、互享」的社會氛圍。

▼ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間負責人劉傑（左）與指揮家舟舟 。（圖／喜憨憨提供）

▲▼ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間負責人劉傑（左）與知名唐氏症患者舟舟指揮家（右） 。（圖／喜憨憨提供）

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／首例縣市首長染疫！　楊鎮浯確診
最強奶媽脫了！　曬F級巨胸「一句話」嗆告連千毅
快訊／直指確診黑數多　柯文哲讚市民：防疫沒有要升級
快訊／和平醫院將「全收確診者」！　柯文哲急召50醫護
同事快篩陽性！　他隔天一進辦公室傻了：類方艙？
快訊／「第四劑」最快下週開打！　2施打族群曝
快訊／萊豬案合憲！4議會「零檢出」條款無效
「路上一堆人狂咳」如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！網戰翻
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸喜憨兒感恩音樂會　特殊孩子「學烘培」擁一技之長

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節：冰箱已開食品視作醫療垃圾

北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

「我哥被燒到掉渣！」妹緝兇遭警阻攔..真相逆轉　

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

王少偉「少一顆」？許藍方急反駁 　小S大驚：妳怎麼知道

兩岸喜憨兒感恩音樂會　特殊孩子「學烘培」擁一技之長

不理強制入戶消毒爭議　丹東公布細節：冰箱已開食品視作醫療垃圾

北京警一天抓2人！38歲女造謠「靜默3天」被逮捕

「我哥被燒到掉渣！」妹緝兇遭警阻攔..真相逆轉　

「我死得好冤！」列榜首　陸五一消費維權報告點名特斯拉

上海宣示本月中實現「社會面清零」　有序放開推動復市復學

帶愛妻上海治病「如今剩骨灰」！尪徒步7hrs帶她回家　鼻酸照片曝

網傳陸「停護照、剪綠卡」　北上廣闢謠：未禁止公民出入境

瘋傳北京「靜默」3天　北京市闢謠：倡導未來3天居家

受京滬疫情衝擊　台企聯5月中旬換屆選舉將延期

SCFI持續微跌就等上海解封　德魯里指本周運費較去年同期高出33.7%

遭宅神指要求產險業開設「防疫保單」　金管會駁斥！

快訊／首例縣市首長染疫！同住妻陽性　金門縣長楊鎮浯PCR確診

表態了！2022桃園市長大選　國民黨「深藍部隊」公開挺她

醫療資源城鄉差距大　北市每平方公里有42名醫師「是這縣市465倍」

《如果可以》紅到日本、南韓　韋禮安突宣布：不會再有其他版本

新竹縣擴充防疫專線　主管+資深員工當種子 ！15防疫線啟動

割稻擦愛火！69歲爺爺「收割」19歲小寡婦　爺孫戀修成正果娶回家

前台南市議員陳進義病逝　子女隨待哀慟

小情侶出遊急問：摩鐵推不推？　過來人曝1優點：很划算

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

大陸熱門新聞

陸研究：確診者染疫2年後　55%仍有後遺症

24歲男一天喝4杯奶茶　血變牛奶狀！急送ICU

洗車攤糾紛　男死前：我被綁活活燒

帶癌妻去上海治病！尪2個月後拖骨灰回家

陸警強制帶人被拒嗆「影響三代」　他：我們是最後一代了

驚！女洗澡掉落「一隻色狼」

迪士尼CEO遭曲解不要中國市場

扯！頂樓加蓋「第18層千坪廠房」

陸移民管理局：從嚴限制公民非必要出境

便利店懸掛120公尺高絕壁上！店員每天攀岩上班

空姐飛機上自拍不雅照遭解僱！手寫11字怒喊不服

女子發出「12、0」數字後失聯

迪士尼CEO ：沒中國也能成功

「賣晚安10年」　她接3萬筆訂單看盡人生

更多熱門

相關新聞

林依婷籲支持喜憨兒庇護工場

林依婷籲支持喜憨兒庇護工場

「從被服務者轉變為服務者，從資源消耗者轉變為資源創造者！」是喜憨兒基金會創新的價值，台南市南區、安平區議員參選人林依婷，為喚起社會大眾的記憶，特為喜憨兒台南庇護工場發聲，呼籲大眾只要拿著振興券到工廠購買食品，即可把金額放大1.5倍，除滿足口慾外，更能溫暖喜憨兒的心。

高鐵12年募1.48億　2022傳愛計畫元旦開跑

高鐵12年募1.48億　2022傳愛計畫元旦開跑

「心心點燈牙科室」揭牌　專為喜憨兒口腔照護

「心心點燈牙科室」揭牌　專為喜憨兒口腔照護

身心障者別怕沒工作機會　他當塑膠廠作業員月領25K

身心障者別怕沒工作機會　他當塑膠廠作業員月領25K

喜憨兒防疫食品組分送弱勢勞工

喜憨兒防疫食品組分送弱勢勞工

關鍵字：

喜憨兒

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面