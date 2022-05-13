兩岸喜憨兒感恩音樂會　特殊孩子「學烘培」擁一技之長

▲ 兩岸同心關愛喜憨兒暨母親節感恩音樂會 。（圖／南京市台青會提供）



記者任以芳／綜合報導

南京市「兩岸同心關愛喜憨兒暨母親節感恩音樂會」日前圓滿舉行，來自兩岸青年一起聚集喜憨憨烘焙咖啡公益空間。現場除了音樂會表演，南京首位烙畫非遺傳承人也來分享教學，現場氣氛十分歡樂。

南京市台青會、喜憨憨烘焙咖啡公益空間主辦，南京市台灣同胞投資企業協會讚助的「兩岸同心關愛喜憨兒暨母親節感恩音樂會」活動。

▲ 特殊孩子音樂會 。（圖／南京市台青會提供）

當天一共有九場表演，電子琴、手風琴，還有川劇變臉，在南京生活台青特地設計街舞節目，活動內容十分多元。當天，所以人陪喜憨兒一起唱歌、跳舞、彈琴，學做蛋糕。

另外，活動的所有銘牌均為王高飛老師親手烙印制作，他就是南京市首位烙畫非遺傳承人。多年來沒有放棄繼承中華傳統烙畫，用創新創意的思想理念在傳統文化方面進行大膽的突破，並協同南京市近10所學校，深入開展非物質文化遺產的傳承進校園活動和授課。



喜憨兒吳春分享自己對生活的熱愛，「即使身體受到天然局限的情況下、仍不斷挑戰各種體能項目。」

▲ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間教導特殊孩子一技之長 。（圖／喜憨憨提供）

深耕南京的喜憨憨烘培咖啡公益空間負責人劉傑，10多年來一直致力於從事兒童慈善教育活動。喜憨憨這個品牌，就是劉傑從台灣帶來南京，品牌初心希望能幫助特殊兒童擁有一技之長、在平等的環境中發展自己的興趣與喜好。

喜憨憨幫助許多特殊兒童學習烘培技能，從揉麵、調料‘、設計糕餅外觀等平時出產蛋糕、糕餅十分暢銷；逢年過節，這全群孩子用自己雙手製作節目禮盒，即使疫情期間生意受影響，還是有許多忠實客人來消費。

劉傑說，關愛身心障礙兒童不只是一項活動，更是一份持之以恆的堅持和努力。相信在未來會有更多的愛心人士參與，為身心障礙兒童共建「尊重、和諧、平等、互享」的社會氛圍。

▼ 喜憨憨烘焙咖啡公益空間負責人劉傑（左）與指揮家舟舟 。（圖／喜憨憨提供）