　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（13日）14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。昨日本土確診達6.5萬例，預估今日將持續飆升。另外，今起開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之確診者，可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物，相關情況預期記者會中說明。

衛福部昨日向行政院報告時指出，近一週新增302,754例，較前一週明顯上升，「國內進入廣泛社區流行」，病數持續快速增加。昨日本土確診達到65,385例，新北市23,788例最多，接著依序是台北市10,751例、桃園市10,039例，另有9縣市確診破千。

▲▼指揮中心5/12記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指出，符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明(包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等)，前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的137家醫院(醫院名單如附件)代為看診，經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。提醒民眾，前往醫院前，請事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

指揮中心說明，已於今年5月10日修訂「公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

指揮中心提醒，請確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方之醫療院所。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中這樣說
快訊／雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：吃藥副作用誰負
快訊／確診數未爆衝？　陳時中：「緩坡成長時間」會拉長
台中父女居隔被「塑膠布封門」　她怒告管委會強制罪
快訊／被爆「快篩預算僅5264萬」　指揮中心回應了
「快篩陽=確診」評估管道+1！明起開放親友帶2物品給醫師確認
快訊／中重症暴增217例！20多歲女大出血「首例產婦重症」
快訊／6歲以下兒童「綠色通道」開設！　35家醫院曝
單日死亡41例「超過去年三級警戒」　9旬婦死後確診
快訊／本土增64972例「2縣市破萬」　新北2.2萬最多
快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土+6萬4972例
LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明
快篩投標廠商又出事！　遊戲公司「因思銳」負責人遭起訴
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小黃司機包圍指揮中心喊「以篩代隔」　陳時中：請交通部研議

陳時中：再採購5+5萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

不是單純湯麵！湯頭要花6hrs↑「煨麵真的神」　蔣勳也難忘

專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中：如果能夠最好

視訊診之亂！醫師列4大問題「落後到爆」：都還沒到高峰

慰勞基隆長庚防疫最前線醫護　林右昌籲循醫院分流進行診療

雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：偽陽性吃藥副作用誰負責？

藍營稱美國「給口服藥不用處方」　莊人祥：還是要評估危險因子

確診數未爆衝　陳時中：緩坡成長時間會拉長「要持續觀察」

護理師淚問「何時能恢復正常？」　醫吐真心話！網：世界不一樣了

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

小黃司機包圍指揮中心喊「以篩代隔」　陳時中：請交通部研議

陳時中：再採購5+5萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

不是單純湯麵！湯頭要花6hrs↑「煨麵真的神」　蔣勳也難忘

專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中：如果能夠最好

視訊診之亂！醫師列4大問題「落後到爆」：都還沒到高峰

慰勞基隆長庚防疫最前線醫護　林右昌籲循醫院分流進行診療

雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：偽陽性吃藥副作用誰負責？

藍營稱美國「給口服藥不用處方」　莊人祥：還是要評估危險因子

確診數未爆衝　陳時中：緩坡成長時間會拉長「要持續觀察」

護理師淚問「何時能恢復正常？」　醫吐真心話！網：世界不一樣了

小黃司機包圍指揮中心喊「以篩代隔」　陳時中：請交通部研議

華郵：全球唯二「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國

發現寶寶很安靜！驚見她「喝奶高舉逗貓棒」　沙發下主子玩得認真

跨黨立委促《物理治療師法》修法　鬆綁「治療全需醫囑」規定

陳時中：再採購5+5萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

台驊將修訂章程增列每半年可分配一次盈餘　上半年業外獲利將配發股利

2022新竹美展鼓勵跨域創作　總獎金高達143萬元

不是單純湯麵！湯頭要花6hrs↑「煨麵真的神」　蔣勳也難忘

淨灘、海廢變展品　「香山少年」水環境巡守隊奪全國特優

專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中：如果能夠最好

短髮妹夜市賣雞蛋糕 邪惡小可愛快炸開！

生活熱門新聞

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

確診康復後「出現1後遺症」

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

同居男友染疫！她篩陰卻嘆「只能一起確診？」

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

一群人推爆「疫苗1組合」最強

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

她1招「免費帶走」全聯快篩　一票人讚：聰明

快訊／本土+64972「2縣市病例破萬」

更多熱門

相關新聞

台灣防疫成績好？　看全球數據

台灣防疫成績好？　看全球數據

台灣單日確診破65,000，此波近48萬，115人死亡，致死率萬分之2.4。Omicron致死率變低，但傳染力驚人的高，短時間感染更多人，分母大，還是會造成一定的傷亡。台灣防疫成績好不好？目前全世界每百萬人有800人因新冠去世，台灣目前是41。數字肯定會繼續上升，但希望在國人一起努力下，可以盡量壓低重症和死亡數。

PTT造謠「快篩南送車禍2死」！院方證實身分

PTT造謠「快篩南送車禍2死」！院方證實身分

快訊／蔡英文下令：北北基桃優先增設大型篩檢站

快訊／蔡英文下令：北北基桃優先增設大型篩檢站

快訊／疾管署主祕爆特權插隊PCR　衛生局證實：曾來電請求協助

快訊／疾管署主祕爆特權插隊PCR　衛生局證實：曾來電請求協助

女會計堅持到公司快篩確診　老闆傻眼

女會計堅持到公司快篩確診　老闆傻眼

關鍵字：

新冠肺炎防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面