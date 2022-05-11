主管拿面試者履歷「二次利用」　勸告也沒用！網全搖頭：侵犯個資

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃品臻／綜合報導

求職者的履歷竟被拿來當作廢紙「二次使用」？一名網友發文表示，任職的公司流動率高，很常會有面試，目前由主管兼當人資，沒想到他最近發現，主管會將沒有錄取的求職者履歷留下來，當作廢紙使用，讓他非常擔心，若自己某天離職，也會遭遇同樣情況。

這位網友在Dcard上以「主管把未錄取的履歷當廢紙」為題發文，提到公司的人員流動率很高，時不時就會換新人進來，因此很常有面試進行。原PO表示，自從前人資離職後，就變成主管兼做人資，「最近發現他把別人的履歷、自介等資料當作廢紙使用」。

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原PO說，坐在附近的同事都看不下去，有時候會念主管，但主管依然故我，「我自己看到都會拿去軋掉」。對於主管的這一行為，他非常擔憂，「很擔心哪天我離職了，他也把我的資料拿出來當廢紙，真的很糟糕。」

▲原PO的主管不顧個資問題，擅自將求職者履歷拿來當廢紙使用。（圖／翻攝自Dcard）

文章掀起討論，網友們都認為原PO主管的行為非常不妥，「這個會有個資法的問題吧」、「主管和不要的履歷都扔進碎紙機」、「別人的個資是不能留下來的，一定要水銷，不是沒有身分證號碼就沒事，上面還有地址生日之類的重要資訊，要省紙也不是這樣省」、「為了省成本這樣搞超爛」。

其中也有不少有過類似經歷的網友留言分享，「我之前在補習班工作，裡面的人影印我的身份證印錯好幾張，沒碎紙機就算了，也不撕碎一點丟一般垃圾桶，氣到差點從紙箱拿出來拼一拼，好心跟他講，還被質問『我的問題點在哪裡』」、「之前打工待過一間公司也這樣，而且特助還會把自介拿起來再看一遍才當廢紙」、「我前主管也是這種白眼狼，甚至把公司跟廠商合作的文件（機密）當廢紙利用，如果可以，很想問問她們的腦袋在幹嘛」。

事實上，根據《個人資料保護法》，不是只有身分證字號才屬個人資料，包括出生年月日、家庭、教育、職業、健康檢查、聯絡方式、財務情況等得以直接或間接方式識別該個人的資料都屬其中。