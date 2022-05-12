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減少長者數位落差！指揮中心開放「電話問診」輔助視訊診療

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

快篩陽性等同確診今（12）日上路，為方便民眾領藥，指揮中心明起又開放確診者親友到124家「配賦醫院」防疫門診掛號看診。另為避免長者數位落差，指揮中心5/10起也開放醫師針對居家照護者確診者，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，執行口服抗病毒藥物評估及開立。

中央流行疫情指揮中心表示，為使具重症風險因子且有使用Paxlovid口服抗病毒藥物需求之輕中症COVID-19確診病人及時獲得治療，自5月13日起，開放符合口服抗病毒藥物用藥條件之COVID-19確診者，可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物。

指揮中心說明，已於今年5月10日修訂「公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案」內容，開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

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指揮中心提醒，請確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方之醫療院所。

羅一鈞另強調，今日早上有接獲部分醫院通報，有不屬三類人的民眾也透過快篩陽性預約視訊診療，呼籲民眾使用前還是要先看清楚，若不屬於三類人，還是要調查接觸者或足跡與PCR檢驗才能確診，而不是走此模式。

▲▼指揮中心5/12說明，提供多元就診機制評估使用口服抗病毒。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心說明，提供多元就診機制評估使用口服抗病毒。（圖／指揮中心提供）

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