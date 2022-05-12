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用愛發光職想要你　溫馨5月線上徵才提供逾2000職缺

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，推出「溫馨五月．職想要你．用愛發光」線上徵才活動，共集結32家廠商，提供超過2000個工作機會，歡迎上網投遞履歷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，推出「溫馨五月．職想要你．用愛發光」線上徵才活動，共集結32家廠商，提供超過2000個工作機會，歡迎上網投遞履歷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

5月是充滿感恩溫馨的月份，今年雖因疫情關係，民眾生活許多不方便，勞動部雲嘉南分署永康就業中心，為讓民眾找工作不卡關，12日起至5月20日推出「溫馨五月．職想要你．用愛發光」線上徵才活動，共集結32家廠商，提供超過2000個工作機會，有工作需求或想轉職的民眾可以在家動動手指，上網投遞履歷。

這次徵才廠商有：慶康科技、群創光電、高信工程、四維清潔、喬陞機器、台灣積體電路、緯穎科技、瀚宇彩晶、晶元光電、台灣國際航電、南茂科技、聯華電子、艾爾斯半導體、迦賢塗裝科技、統一實業、統一精工、中鋼焊材廠、騏宏科技、台灣康肯環保、銳鋒公司、正規電線電纜工業、安培企業、豐華生物科技、華美光學科技…..等等，集結32家涵蓋科技、傳統、製造、餐飲服務業等廠商。提供超過2000個工作機會，南部科學園區這次更集結多家知名廠商，本次徵才超過1/2起薪達30K，其中緯穎科技、晶元光電及聯華電子提供多種工程師職缺起薪40K以上，請民眾多加把握機會，意者請點選下列網址報名及查詢職缺資訊：https://reurl.cc/n1Ej1d。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，推出「溫馨五月．職想要你．用愛發光」線上徵才活動，共集結32家廠商，提供超過2000個工作機會，歡迎上網投遞履歷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康就業中心表示，雖然疫情升溫，實體的徵才活動減少，但為了讓民眾能順利找工到合適的工作，永康就業中心每個月都會辦理一場線上徵才，希望在疫情的衝繫下，民眾也能順利就業，另永康就業中心提醒，如民眾需至中心洽公如身體有不適症狀（發燒、咳嗽、腹瀉、流鼻水…..等）建議先在家休息，待身體復原後再外出，保護己身也保護家人，另外辦理失業給付民眾如有居家隔離或身體不適者 可採線上申請。

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