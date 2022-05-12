北市車來速早於高雄！　黃珊珊：我們是台灣第一個落實的

▲黃珊珊11日與柯文哲、陳宥丞直播。（（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

記者蘇晏男／台北報導

台北市副市長黃珊珊10日自稱發明「車來速」，台北市率全國之先，被網友打臉南韓2020年已啟用開車族專用的「車來速檢驗」，且高雄2月也在岡山開設「車來速」社區篩檢站；有網友就酸黃珊珊是「車來速之母」。對此，黃珊珊11日晚間回應，北市是「車來速工人」，今年春節在大佳河濱公園就實施了車來速，如果覺得「發明」這詞不對的話，至少台北市是台灣第一個把車來速落實在實際運用上的。

黃珊珊與台北市長柯文哲、民眾黨台北市議員參選人陳宥丞11日晚間一起直播錄製「開門見珊」。談及自己快篩陽（目前已確定確診），黃珊珊說，她一早起來覺得喉嚨癢癢的，鑒於先前辦公室秘書跟駕駛確診，且自己三年來沒有感冒，覺得不太對，所以拿一個備用的快篩劑篩檢看看，結果竟是兩條線，覺得有點驚訝。

對於身體狀況，黃珊珊表示，兩年多了，「終於看到我的敵人長什麼樣」，喉嚨癢、喉嚨痛、燒聲、有點流鼻水、沒有頭痛，但人感到疲倦，自己工作後沒睡過午覺，不過11日下午睡了一覺，表示自己真的累了。

黃珊珊也說，她8日有去找高齡92歲的母親，最害怕傳染給她；但黃也說，應該是自己9日視察急門診現場感染到的。

面對說「發明」車來速而被網友酸車來速之母，黃珊珊回應，「我們不是車來速之母，而是車來速的工人」。為什麼會有車來速？因為中央的春節專案是「7+7」、「10+4」，她自己認為很瞎，也發覺不對勁，所以北市在大佳河濱公園設車來速，只讓防疫計程車帶著居家檢疫的人進入採檢。

黃珊珊說，如果覺得「發明」這詞不對的話，至少台北市是台灣第一個把車來速落實在實際運用上的；由於上次的成功，這次士北科車來速才讓一般民眾進入。

柯文哲補充，其實2021年12月車來速在大佳河濱公園就開始了；黃珊珊聽聞後表示，是的，那時候為了春節專案就開始了，北市是第一個把車來速運用在所有回國民眾的採檢上。「（中央）規定要採檢，又讓他回家，變成我要從家裡把他載出來，不把我的醫院擠爆才怪」。

▲北市為了春節專案，早在2021年12月就有車來速。（資料照／記者屠惠剛攝）

針對衛福部長陳時中說北市要13萬劑快篩，中央則給70幾萬劑，黃珊珊說，「我們要的是居家隔離民眾的快篩劑」，4月份起中央解隔條件是快篩後，自己視察區級關懷中心，大家都在包快篩劑，這個就是公費快篩劑，這個給北市，北市不能拿來發、拿來賣，重點是民間快篩劑不夠，可是中央沒辦法解決這問題。

黃珊珊說，中央稱給很多快篩劑，但還是不夠北市需求；每天發的東西，中央到貨時間都比北市慢，導致北市要先買一堆預備，等到中央的來了，再補還給北市，再做調度。為什麼衛生局要買80幾萬劑？如果北市等中央的30萬劑，每天不就被民眾罵死。「我墊出的東西，你還給我，那本來就是你應該給民眾的。」「你欠我的，必須要還給我，你好像變成你撥給我就是慈悲大善人，真是莫名其妙。」

陳時中視察台北榮總時被嗆下台，黃珊珊說，疫情讓很多民眾很焦慮，這場疫情來的太快太急，一開始北市提出警告還被說危言聳聽；當日韓疫情上升時，台灣好像還歌舞昇平，很不正常。春節專案後開放14天轉成10天隔離，那4天就是漏網之魚，施行後兩周疫情一定爆發，這不是預言家，這是科學；看R0值估兩天後多少確診案，這也是科學，重點是做開放政策後，到底準備好了沒有，全世界都發生一樣的事情，但我們竟然沒準備，說要做快篩國家隊，要有1億劑快篩，「但5月中了，在哪？」