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貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

加拿大愛德華王子島是知名觀光勝地，風景宜人，檢調懷疑劉冠軍全家藏匿在此。（東方IC）

▲加拿大愛德華王子島是知名觀光勝地，風景宜人，檢調懷疑劉冠軍全家藏匿在此。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

劉冠軍一度名列調查局十大通緝要犯，懸賞金額達1千萬元，如今人在何處？由於他曾從中國搭機至紐西蘭，再轉機到加拿大溫哥華，妻子孟雯華後來也帶孩子搭機至日本轉機溫哥華，檢調高度懷疑他藏身加拿大。

劉冠軍藏身加國有跡可循，他的弟弟曾任職長榮航空駐加拿大分公司，多年前定居多倫多，就連劉的岳父也曾居住加國東岸，加上該國房仲業者透露，劉冠軍曾在溫哥華西區精華地段購置3千萬元豪宅，顯見他極可能隱姓埋名藏身加拿大。

國安局也一度掌握情資，懷疑他躲在僅有10萬人口、以觀光及捕魚為主的加拿大愛德華王子島，由於劉冠軍盜用鉅額公款逍遙法外多年，加上攜帶機敏資料叛逃投共，嚴重影響國家安全，相關司法單位除了必須持續追繳犯罪所得，也要將他緝捕到案，才能以正視聽，以儆效尤。

已故前總統李登輝曾因國安密帳案遭起訴，他出庭時堅稱清白，法院判決無罪，三審定讞。（聯合知識庫）

▲已故前總統李登輝曾因國安密帳案遭起訴，他出庭時堅稱清白，法院判決無罪，三審定讞。

除了劉冠軍可能藏匿在此，由於王子島風景宜人，加上農畜業發展興盛，沿海盛產龍蝦、牡蠣和貝殼類海鮮，美食一堆，據了解，本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」多年前吸金10億後也潛逃藏匿在此。

貴婦奈奈在2004年靠著經營無名小站闖出名堂，她和丈夫黃博健創立杏立博全醫美診所，未料，2018年底，傳出她們全家涉嫌吸金10億元潛逃出境，貴婦奈奈一家4口都被詐欺等罪通緝。

檢調曾接獲情資，顯示她最新的藏匿地點極可能在加國愛德華王子島，雖然她潛逃後一度現身美、加邊境，後來向加拿大提出難民申請，不久後又出現在多倫多，由於她潛逃消息在當地華人圈搞得人盡皆知，為了躲避金主越洋追債，行蹤飄忽不定，據傳她最後就藏匿在華人較少的王子島。

全案起因是黃博健玩地下期貨大輸3億多，資金無法周轉，只好向83名金主及錢莊借貸，連診所醫師、護理師都是受害者，有人還被騙走數百萬元，台北地檢署已對她發布時效25年的通緝令至2043年止。


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