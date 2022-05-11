告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

▲夏天快到了，與其苦撐不開冷氣，不如選對會幫你省電的空調。（圖／東芝提供，下同）



科技中心／綜合報導

夏天快到了，是不是又開始擔心每天都汗流浹背，每到夏天就要開始看看自己有多少能耐，能「撐多久」不開冷氣，甚至有網友整理出不少「省電妙招」，像是吃冰淇淋、去捷運站吹免費冷氣、晚一點洗澡洗完澡才捨得開冷氣⋯⋯，大家都知道，想省錢就要先省電，但是這樣的省法未免太辛苦，與其苦撐，先換能省電的空調更實際。

根據經濟部能源局分析，家電全年用電量佔比，冷氣機為第一名，到了夏季，冷氣機的用電量更是將近要翻倍，真是名副其實的「吃電大怪獸」，聰明選購空調，才不怕冷氣一開就噴錢！

▲根據實測數據，獨家的「一涼指」模式，消耗電量較他牌日系冷氣少了14%。

TOSHIBA東芝J系列空調，承襲獨家先進變頻壓縮技術製成的J-Inverter壓縮機，在維持冷房性能及效率的前提下，能有效減少能耗和噪音，和傳統壓縮機比節省能耗50%，混合變頻技術在開機時以高負載模式運轉，當環境到達設定溫度後則自動進入低負載，維持穩定室溫，「節能」模式將平衡室溫和能耗，室內體感溫度下降到舒適的狀態後，J系列會自動調升溫度兼顧涼爽及節能，經Toshiba內部實驗測試，持續開機10小時約可節省25%的電費。東芝J系列用於房間2.8kW的冷氣經SGS測試，在獨家的「一涼指」模式下使用10小時，能耗較他牌少261.86Wh。以冷氣10年使用年限為基準，相當於省下超過5,000元。

除此之外，現在的分離式冷氣大部分在安裝接電後都無法拔插頭，因此待機時的耗電量也是省電的重要關鍵，東芝提供的數據顯示，J系列空調的待機效率相較其他日系品牌，可減少60%能耗。若以一個家庭安裝四台冷氣、每台冷氣使用年限10年來計算，再加上購買時的價差，省下的電量可再買一台53,000元的125摩托車！在日本拿了31次「日本省エネ大賞」（節能大獎）的TOSHIBA，已然成為省電空調的代名詞。

▲由日本設計、研發及品管的J系列，展現職人對細節的重視和對品質的堅持。

而TOSHIBA獨家研發的鍍膜清淨系統，減少內機殘留冷凝水和灰塵髒污導致異味的機率，搭載高效空清Ultra Pure濾網、銀離子和念球菌酶能有效阻隔PM2.5等有害物質；J系列使用的R32冷媒，不僅提供更好的冷房效率和較低的全球暖化係數，減少對暖化的影響。

J系列由日本設計、研發及品管，充分展現職人對細節的重視和對品質的堅持，安全性和耐用度也毫不馬虎，符合JIS日本產業標準，TOSHIBA的強化塗層通過480小時的鹽害測試，主機板最高可承受10,000伏特的高壓電擊損害，並有防侵入設計，避免小動物進入而發生短路，使用起來更安心，也能大幅提升使用年限。炎炎夏日到來之前，換上能省電的J系列，不只省電也省去更多煩心事。