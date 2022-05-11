　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

▲▼東芝,TOSHIBA,J系列,J世代,空調,省電。（圖／東芝提供）

▲夏天快到了，與其苦撐不開冷氣，不如選對會幫你省電的空調。（圖／東芝提供，下同）

科技中心／綜合報導

夏天快到了，是不是又開始擔心每天都汗流浹背，每到夏天就要開始看看自己有多少能耐，能「撐多久」不開冷氣，甚至有網友整理出不少「省電妙招」，像是吃冰淇淋、去捷運站吹免費冷氣、晚一點洗澡洗完澡才捨得開冷氣⋯⋯，大家都知道，想省錢就要先省電，但是這樣的省法未免太辛苦，與其苦撐，先換能省電的空調更實際。

根據經濟部能源局分析，家電全年用電量佔比，冷氣機為第一名，到了夏季，冷氣機的用電量更是將近要翻倍，真是名副其實的「吃電大怪獸」，聰明選購空調，才不怕冷氣一開就噴錢！

▲▼東芝,TOSHIBA,J系列,J世代,空調,省電。（圖／東芝提供）

▲根據實測數據，獨家的「一涼指」模式，消耗電量較他牌日系冷氣少了14%。

TOSHIBA東芝J系列空調，承襲獨家先進變頻壓縮技術製成的J-Inverter壓縮機，在維持冷房性能及效率的前提下，能有效減少能耗和噪音，和傳統壓縮機比節省能耗50%，混合變頻技術在開機時以高負載模式運轉，當環境到達設定溫度後則自動進入低負載，維持穩定室溫，「節能」模式將平衡室溫和能耗，室內體感溫度下降到舒適的狀態後，J系列會自動調升溫度兼顧涼爽及節能，經Toshiba內部實驗測試，持續開機10小時約可節省25%的電費。東芝J系列用於房間2.8kW的冷氣經SGS測試，在獨家的「一涼指」模式下使用10小時，能耗較他牌少261.86Wh。以冷氣10年使用年限為基準，相當於省下超過5,000元。

▲▼東芝,TOSHIBA,J系列,J世代,空調,省電。（圖／東芝提供）

除此之外，現在的分離式冷氣大部分在安裝接電後都無法拔插頭，因此待機時的耗電量也是省電的重要關鍵，東芝提供的數據顯示，J系列空調的待機效率相較其他日系品牌，可減少60%能耗。若以一個家庭安裝四台冷氣、每台冷氣使用年限10年來計算，再加上購買時的價差，省下的電量可再買一台53,000元的125摩托車！在日本拿了31次「日本省エネ大賞」（節能大獎）的TOSHIBA，已然成為省電空調的代名詞。

▲▼東芝,TOSHIBA,J系列,J世代,空調,省電。（圖／東芝提供）

▲由日本設計、研發及品管的J系列，展現職人對細節的重視和對品質的堅持。

而TOSHIBA獨家研發的鍍膜清淨系統，減少內機殘留冷凝水和灰塵髒污導致異味的機率，搭載高效空清Ultra Pure濾網、銀離子和念球菌酶能有效阻隔PM2.5等有害物質；J系列使用的R32冷媒，不僅提供更好的冷房效率和較低的全球暖化係數，減少對暖化的影響。

J系列由日本設計、研發及品管，充分展現職人對細節的重視和對品質的堅持，安全性和耐用度也毫不馬虎，符合JIS日本產業標準，TOSHIBA的強化塗層通過480小時的鹽害測試，主機板最高可承受10,000伏特的高壓電擊損害，並有防侵入設計，避免小動物進入而發生短路，使用起來更安心，也能大幅提升使用年限。炎炎夏日到來之前，換上能省電的J系列，不只省電也省去更多煩心事。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
快訊／新店14歲少年發燒吃藥後墜樓亡！　PCR結果出爐
「醫院這群人」一個接一個確診！　醫沮喪喊：天啊
快訊／高雄瞬間暴雨！路樹倒榻橫躺車道　汙水衝破人孔蓋
深田恭子連續15小時狂喝酒！　百億男友街頭大吼「分手吧」
23歲男北捷脫褲DIY！　上傳3分鐘擦槍片約砲
Netflix開鍘寄生用戶！　預計「這時間點」就要收費
快訊／臥龍洞3男女吊屍案　調查結果出爐
快訊／8縣市豪大雨特報！　大雷雨轟5縣市
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

TOSHIBA東芝在台發表J系列空調　強調12分鐘快速降溫

告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

蘋果三星Google旗艦機保值度比拚！　貶值快慢「最多差3倍」

MacBook Pro出貨受阻！最快6月底交貨　廣達上海產能僅恢復30%

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

李瑞鎮當經紀人超混「只想到處吃」　尹汝貞傻眼「幹嘛選他」秒開除XD

61萬網紅「全家6人快篩陽性」 不想群聚PCR被指「隱匿病情」崩潰

695公斤毒品證物一次燒掉　首見判決前提早公開銷燬

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

張杰「沒想過分開住」謝娜害羞了　夫妻倆狂放閃…井柏然要吐惹ＸＤ

告別吃電怪獸！實測數據大公開　連待機都在省電的空調

蘋果三星Google旗艦機保值度比拚！　貶值快慢「最多差3倍」

MacBook Pro出貨受阻！最快6月底交貨　廣達上海產能僅恢復30%

美和科大女籃隊首成軍　勇奪全國大專聯賽公開女二級冠軍

限時3天！超商「3大咖啡飲品」優惠來了　30元爽喝特大美式

快訊／台灣受邀「全球新冠肺炎高峰會」　陳建仁代表與會

罰站5小時、吹風機燙頭！狠母虐死1歲多女嬰二審判刑11年半

極端天氣頻率大增！華航發布「台灣運輸業唯一」TCFD獨立報告書

台中婦領160萬手拿電話不敢掛　發抖寫「兒... 綁架」字條求救

確診人數暴增！國中會考備用試場「由每間5人↑8到20人」

年租2016萬→1320萬！逢甲300坪運動用品店養蚊1年　房東終降租

陸本土+1847例「增9死」　江蘇江陰：參與連續5輪全員核酸獎錢

快篩採預約制「不限份數」藥局被檢舉　婦怒飆：忌妒嗎？網掀論戰

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

3C家電熱門新聞

深紫色更優雅　iPhone 14系列新色影片曝光　

實測數據大公開　連待機都在省電

蘋果爆大量「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

蘋果三星Google旗艦機保值度比拚！　貶值快慢「最多差3倍」

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

舊iPhone降速挨告！蘋果賠付百億　果粉可獲400元賠償

AirPods Pro 2傳秋季登場　爆料：將有新外觀設計

Google平價新機Pixel 6a傳即將發布　爆料：已在量產中

iPhone 14 Pro Max 3D模型流出！相機鏡頭較前代高

調查：安卓比蘋果用戶開車更安全

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

Google Pixel兩款機型將無法升級Android 13

MacBook Pro出貨受阻！最快6月底交貨　廣達上海產能僅恢復30%

更多熱門

相關新聞

人夫離奇暴斃3死　他爆料：空調有毒

人夫離奇暴斃3死　他爆料：空調有毒

巴哈馬豪華渡假村傳出3名美國遊客離奇死亡的命案，美國官員證實，一共2男1女被發現陳屍在房間中，還有第4人因為情況危急被送到醫院急救，事故原因仍在調查中。其中一名死者的兒子表示，爸媽到當地慶祝結婚紀念日，隔天爸爸突然倒在地上死亡，媽媽醒來則發現自己全身無法動彈。

母親節送家電好禮！大同滿額抽購物金、換限量電鍋盒玩

母親節送家電好禮！大同滿額抽購物金、換限量電鍋盒玩

TOSHIBAJ系列強調12分鐘快速降溫

TOSHIBAJ系列強調12分鐘快速降溫

一換掉25年老電器　長輩見電費單傻眼了

一換掉25年老電器　長輩見電費單傻眼了

空調技師沒打疫苗確診　回家後妻女也中了

空調技師沒打疫苗確診　回家後妻女也中了

關鍵字：

東芝TOSHIBAJ系列J世代空調省電

讀者迴響

熱門新聞

小四兒確診高燒40.5度　媽自救72小時感動2萬人

快訊／大雷雨炸3縣市　上班上課注意

貴婦奈奈「一家四口」躲藏處曝光！　傳千萬賞金通緝犯也在這

快訊／北韓爆「國家級事件」　全國突封鎖

2親友快篩陰！醫不信「深戳轉5圈」結果秒愣

4P夫妻每晚輪流睡　不知孩子生父是誰

公司新人才藝表演「快篩示範」！整個團隊GG了

快訊／爆炸聲！中和「2000公升廢棄重油廠」大火狂燒

快訊／日本諧星深夜陳屍家中！享壽61歲

女大生遠距上課忘關麥！洩洪水聲放送全班

澳門2裸女陳屍美獅美高梅酒店！詭異仰躺窗戶旁地上

Netflix開鍘寄生用戶！預計「這時間點」就要收費

廖老大喊5科系沒用！他一查昆蟲系月薪哭了

深田恭子「連15小時狂喝酒」被吼分手

反對一夫一妻制！最辣國文老師親吐想法

更多

最夯影音

更多
騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機

騎士遭闖紅燈阿伯擊落　起身見對方躺地滑手機
師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

師傅裝完冷氣忘記出來　卡角落狂鑽41秒想脫困

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

確診15天！PCR5次仍陽性　他曝症狀：心臟快衝出喉嚨

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

10歲女孩展超強熱炒技能　嫻熟翻鍋料理60道家常菜

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

愛雞養太肥突然休克！　媽急救失敗最終變佳餚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面