5歲女童確診「狂燒46小時」！出現幻覺、哮吼...母：差點失去女兒

▲台灣單日確診人數突破5萬例。圖為民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

本土確診案例在今（10）日正式突破5萬人，且越來越多嬰幼童染疫。一位媽媽就分享全家人確診的經歷，表示2個年紀5歲及2歲的女兒確診後，高燒持續了46小時，5歲的女兒甚至出現幻覺、胡言亂語、哮吼等症狀，讓他們緊急把孩子送醫，她難過表示，「Omicron對於小孩來說並不是小感冒，我以為自己要失去女兒了。」

一名年輕媽媽在PTT以「我們全家人確診了」為題發文，詳細記錄家人確診的經過，她表示和老公兩人都有打三劑疫苗，在4月24日老公篩檢陽性，4月26日全家人皆確診陽性，包含5歲和2歲的女兒們，起初都只是發燒、咳嗽等正常症狀，她並沒有太大意，冷靜地聯絡相關機構後，服藥及自主管理。

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▲該名媽媽仔細紀錄下全家確診的一切。（圖／取自PTT）

隔日姐妹倆開始高燒不斷，甚至燒至40.3度，全身發抖無力，晚上妹妹開始出現哮吼，姊姊開始喘不過氣，於是媽媽叫了救護車，到了急診後姐妹倆經過醫生的評估，決定住院，經過類固醇及退燒塞劑等治療後，妹妹症狀逐漸緩解，但姐姐仍持續發燒，燒到第46個小時，甚至出現幻覺、開始胡言亂語，醫師只好先幫她打點滴避免腦炎，隔了幾日，姊妹倆逐漸恢復體力，讓媽媽鬆了一口氣。

經過女兒歷經生死難關後，該名媽媽很感慨地表示，「 Omicron對於健康的大人來說，或許真的只是媒體寫的『小感冒』，但對於孩子來說根本不是！小孩確診後的病程之快，讓我們夫妻差點以為要失去她們！要是有個萬一，請務必密切注意小孩的症狀，現在確診數日漸增加，也請記得在家備上成人用藥以及小孩用藥。」

▲經過和平醫院的治療，全家人已經康復。（圖／取自PTT）

貼文一出，許多網友感謝她能如此仔細地紀錄下確診的一切，並且分享給大家，「謝謝分享！提供給沒有經驗的家長一些判斷方式，實在太重要了」、「寫得好詳盡，謝謝」、「辛苦了，小孩高燒不退大人小孩都煎熬」、「謝謝分享，哮吼的聲音好心疼喔，還好已逐漸康復」、「天啊根本不是小感冒！叫救護車的那天晚上，你心裡一定十分忐忑不安，辛苦了」。

▲多數網友感謝該名媽媽的分享，能夠幫助沒有經歷過的父母。（圖／取自PTT）