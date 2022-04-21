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欠稅5800萬！大老闆涉隱匿1.1億資金　喊窮不繳被管收

▲▼記憶卡廠商郭姓負責人 （左）欠稅不還，被行政執行署新北分署聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲記憶卡廠商郭姓負責人 （左）欠稅逾5800萬元不繳清，被行政執行署新北分署聲請新北地院管收獲准。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北一家生產快閃記憶卡的廠商郭姓負責人，被查出以假發票逃漏稅共逾5800萬元，經移送行政執行署新北分署強制執行，郭男遲不繳清，宣稱沒錢、公司帳冊都被水災泡爛，新北分署發現他4年內轉匯或現金提領公款超過1.1億元，有隱匿財產之嫌，日前聲請新北地院裁定管收郭男獲准，最長期限為3個月，且管收天數不能抵債，必要時還可延長一次3個月。

郭男的公司從事記憶卡製造與銷售，現年62歲的郭男從2001年起擔任公司董事長兼總經理，被查出取得其他公司開立的72張統一發票申報進貨成本抵稅，實際根本沒這些進貨。

財政部北區國稅局2007年裁罰郭男公司補繳營業稅、營利事業所得稅與罰鍰，外加積欠全民健保費、汽車燃料費，合計逾5800萬元，移送新北分署強制執行後，查出該公司帳戶於2007年有存款867萬餘元，且2007年到2011年間有超過1.1億元金流，其中3000多萬元匯入郭男擔任實際負責人的別家公司，8000多萬元被提領現金。

郭男接獲通知，上個月（3月）24日到新北分署說明，辯稱當年這些金流是跟地下錢莊借貸而來，但匯款提現的帳冊資料都在2009年的八八風災裡泡水毀損，他現在沒錢，無法提供具體清償計畫。

新北分署認為郭男有還錢的能力，但涉嫌隱匿財產，當天聲請新北院管收郭男，郭男開庭時仍稱沒錢，辯稱當年因為公司戶頭不能有錢，否則馬上會被扣押，所以提領現金「出來擺著」，或借放他人戶頭。

法官認定郭男有還款能力，但郭男突然要求找律師到場，法官因而改期到本周一（18日）第2度開庭，郭男依舊提不出清償計畫，當庭被裁定管收、移送附設於台北看守所的管收所執行，最長3個月，必要時可聲請法院裁准再行管收，以一次不超過3個月為限，且管收天數不能折抵應付債務。

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