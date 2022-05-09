單親媽居檢外出挨罰　「包1粒檳榔賺5毛」分期還10萬

▲單親陸配違反居家檢疫遭罰10萬，包檳榔1粒賺5毛分期繳罰金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名單親媽媽2020年7月自中國大陸入境台灣，本應居家檢疫14日，卻在第6天因家裡沒東西吃，又不願麻煩里長，私自外出購物1小時，遭新北市衛生局裁罰10萬元，她逾期無力繳納被移送強制執行，行政執行署新北分署考量她獨自撫養未滿2歲女兒，又僅靠包檳榔「1粒賺5毛錢」，同意分期繳納。

據了解，45歲馮姓婦人從大陸嫁來台灣，經歷2次婚姻，2019年2月生下1女，當時生產過程中大量出血，經急救撿回一命，院方也協助申請政府補助金30萬元，但身體大病後相當虛弱，與台籍丈夫離婚後，就帶著幼女返回對岸養病。

無奈馮婦已無中國身分證僅有居留證，在老家謀生不易，只好在2020年7月30日將女兒交由家人照顧，自己返回台灣找工作；入境後原本需要居家檢疫14日，至8月13日期滿，卻在第6天，因家中沒東西吃，又不想麻煩里長，獨自外出1小時到超商買東西，違反居家檢疫規定。

新北市衛生局獲報後，對馮婦裁罰10萬元，但她無力償還，罰單逾期移送行政執行署新北分署強制執行，她向書記官表示「我錯了，願接受裁罰」，但她回台後1年多找不到工作，補助金30萬已經花光，今年（2022年）2月間，找到代包檳榔的工作，「1粒賺5毛錢」，身體狀況好，一天可賺1000元，但還要負擔租屋費用及水電瓦斯等生活開銷。

新北分署考量馮婦收入微薄，加上女兒將從中國接回台灣生活，將負擔更大支出，同意先繳納6,015元，剩餘5萬7,000元分19期，每期繳納3,000元，並基於人道考量，解除其出境、出海限制，方便其將小女兒接到臺灣一起生活。