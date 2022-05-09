高雄勞工確診請假攻略！「4資料擇一」就得給假　還能事後補件

▲高雄勞工確診「4資料擇一」就能請假，雇主不給假，勞工局將開罰。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

國內本土疫情爆發，越來越多民眾染疫需要向公司請假，高雄市政府也持續簡化請假證明文件。高雄市勞工局長周登春在下午防疫記者會中說明，高雄市受雇勞工有4種文件依據可做為請假證明，包含採檢醫院簡訊通知、個案隔離治療通知書、健保快易通APP檢測結果、高雄市衛生局確診通知簡訊，若雇主不依規定給假，將依法開罰。

高雄市簡化確診請假證明文件，高雄市受雇勞工有4種依據可當作請假證明，採檢醫院簡訊通知、個案隔離治療通知書、健保快易通APP檢測結果、高雄市衛生局確診通知簡訊。勞工只要擇一證明，即可選擇對自己有利的假別請假，包含特別休假（全薪）、普通傷病假（半薪）、事假（無薪）。

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▲▼高雄勞工確診「4資料擇一」就能請假。（圖／高雄市政府提供）

勞工如果在假日得知確診，得委託其他人代辦請假手續；若因故未能於請假時提供相關證明文件，也得於事後補提。高雄市長陳其邁表示，勞工假如在請假規定有不清楚的地方，可隨時跟勞工局聯繫，假如資方或老闆有疑慮，也歡迎跟市府聯繫。

周登春強調，勞工只要擇一拿著上述4種依據證明有確診，就可以請假，如果雇主不按照規定給假，就違反勞基法請假規定，將依規定開罰，勞工局也會針對個案派員進場檢查，若有違反防疫規定，也會蒐證移交給衛生主管機關處理。

近來有某光電公司發通知要求員工不要快篩，並以無薪為要脅，更有汽車銷售公司下令，如果員工快篩是陽性也要上班，並要求接觸確診者的同事不要進行居隔，繼續上班。

對此，高雄市衛生局表示，目前CDC規定職場風險由職場自主管理，但該場域基於職場安全，也必須針對自主風險對象人員進行健康監測，一旦有違反規範，不管是以任何手段勸說、威脅或利誘等隱瞞疫情，將依傳染病防治法進行裁處，若因而造成職場疫情擴散、染疫狀況嚴重，必要時，衛生局也會介入處理進行防疫措施。