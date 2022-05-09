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靈鷲山「成佛有你」頒獎典禮　教你轉化福氣的生命故事

文／賴芃縈

▲▼靈鷲山「成佛有你」頒獎典禮。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山開山大和尚心道法師，為學佛者編排次第性教材，方便學佛者入門。

2022靈鷲山四期教育「成佛有你」全球徵文活動，歷經近四個月的徵文期間，收穫來自海內外學員參加徵文的稿件，這個活動從1/10佛陀成道日啟動，4/29日公告得獎者，頒獎活動特別選在5/8佛陀聖誕也是母親節，以此殊勝日子，為感恩佛來到娑婆世界給予法的正向能量教化，而佛陀就像一切眾生的母親一樣，用他無私的大愛，用他智慧的光明，來引導我們守護我們，特別訂在佛誕日頒獎別具意義。

頒獎典禮因疫情改為線上舉辦，特別安排樂供養，以音樂供養佛，並獻給全天下的母親，所有表演者皆為學習靈鷲山四期教育的學員，他們感念師父研發四期教育課程的恩情，不僅能夠學習佛的法，也讓他們的生命都產生轉變，龍樹EPL龍樹第五屆學員劉麗瑛，以鋼琴自彈自唱「佛陀牽著我的手」，另一位精進學員李玲莉，帶著13歲女兒何恩熙與郭靜老師，以小提琴與鋼琴合奏「You raise me up祢鼓舞了我」，藉此表達佛陀這位偉大慈悲的老師，不斷鼓勵我們走向正確快樂的道路。

典禮中頒發出21份得獎作品，「佛陀的修行」主題作品「從長夜中睜開雙眼」獲得金獎，金獎得主曹文坪表示：當初單純一念支持四期教育徵文活動，因自己非常喜歡佛法，尤其是初轉之法。「四聖諦」主題金獎林國賓以「善用四聖諦讓師生真正離苦得樂」，林國賓老師將帶領小學生的生動故事，透過四聖諦的佛法思想，轉變師生對嬉鬧行為的對待態度。「八正道」金獎從缺，法師勉勵學員們再接再厲。

四期教育七年來開墾出一大片學海

四期教育七年來胼手胝足開墾出一大片學海，利益海內外上萬學員，此次「成佛有你」徵文活動起訖將近四個月的時間，參加徵選的作品囊括海內外學員，包含美國、新加坡、馬來西亞及台灣各地，報名參加者年齡從20歲至78歲都有，不論是企業老闆、國小教師、電影編劇、獨立作家、工程師、家庭主婦…..，林林總總來自四面八方喜歡佛法的的英雄好漢，紛紛投入線上課程，寫出有趣生動的精采文章。

「成佛有你」全球徵文即是一個「大供養」活動，從2500年前佛陀證悟後在人間說法開始，經弟子幾次結集紀錄；今由靈鷲山心道法師領導教育院研發教學團隊，次第性的編排教材，方便學佛者找到入口處，四期教育七年來，上萬學員加入學習課程，而此次「成佛有你」徵文活動，提供機會予所有學員在學習後，撰寫出學習心得，傳遞每份生命智慧的體悟與感動，而這便是「法供養」。

得知「成佛有你」頒獎典禮在即，為支持活動並鼓勵所有學佛者心意，正在閉關的心道法師，特地為全球線上觀禮所有與會者開示錄影，「成佛有你」徵文活動於佛誕日圓滿，我們以最高心意供養佛陀，感恩佛陀留給世間的美好佛法，讓每個生命在學習佛法的智慧中發光。

佛陀無私的利益眾生，及每份發心回饋成就佛法傳承的善意，不論是法供養、財供養、樂供養，都只有一個單純的目的，接引更多人親近佛法，學習四期教育，使更多人理解「四聖諦」的佛法智慧，實踐「八正道」，學習如何將心念轉識成智，開啟佛智慧，啟發一念善心，追尋與佛同等的明朗覺性。

心道法師說：「四期教育是學習如何發菩提心，如何讓菩提心不退轉，如何長長遠遠願意做發心的工作，如何遍學到一切都是智慧，就是我們成就的佛國淨土。」

▲▼靈鷲山「成佛有你」頒獎典禮。（圖／記者賴賴攝）
▲擁有18般武藝的龍樹青年陳駿閎，能文能舞，特地慎重莊嚴來義務主持。

▲▼靈鷲山「成佛有你」頒獎典禮。（圖／記者賴賴攝）

▲曹文坪榮獲「佛陀的修行」金獎，評審評語：字裡行間真情流露，一段與一段之間的問話，勾起生命深沈的追尋。

▲▼靈鷲山「成佛有你」頒獎典禮。（圖／記者賴賴攝）

▲七年來四期教育的學員已經上萬，線上課程報名絡繹不絕。

►靈鷲山成佛藍圖四期教育2022線上課程，轉化生命的開始。
https://edu.ljm.org.tw/edm/2022ljmclass_allist_edm.html

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