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天天地球日　靈鷲山淨灘愛地球

文／賴芃縈整理編輯

靈鷲山每月淨灘愛地球，天天地球日，5年逾5000人次參與，撿拾垃圾量也超過10噸，以守護海洋生態的具體行動，實踐開山住持心道法師推廣「靈性即生態」的「愛地球、愛和平」理念。「每月1小時，淨灘愛地球」！來自各地的40位淨灘夥伴，一起在貢寮東興宮挖子海灘，捲起袖子淨灘、養灘、護灘，除了撿拾大型的鉛球和漁網，也用篩子過濾海砂中的細微垃圾，1個小時撿拾了218公斤垃圾。

他們說，小改變大不同 ，不做，不會怎樣，做了，就會不一樣。如果我們能改變生活方式，就能看到另一個未來，大家在同一時空淨灘愛地球，從踏到海灘的那一刻起，小小的體驗，有很深刻的感受。

號召10多人來淨灘的燕翔說，氣候變遷已是常態，2022年至今，全球罕見氣候災難不斷，災害畫面觸目驚心，更不用說Covid-19病毒肆虐、澳洲森林大火；帶著女兒和孫子來淨灘的莉蓁師姐，希望每個人都應該了解地球母親正面臨哪些考驗？更要學習如何去愛護及保護它；多次帶著全家來淨灘的長怡師兄說，每個人對環境、生物圈、人類社會有直接且深遠的影響，也因此造成環境惡化、生態失衡，解鈴還需繫鈴人，拯救地球不妨想一想「拒絕使用、減少使用、重複使用、循環再造」，思考人類究竟以如何高速方式耗盡地球資源？

心道法師：在靈性上是互存，而不是毀滅關係

心道法師說，地球只有一個，療癒地球、讓生態永續，要從靈性上覺醒，回歸人類的善念，恢復地球生存的基因，才能轉換地球和生機。地球是我們的家庭，成員就是地球上所有動物、植物、以及一切萬有，彼此是相依相存、多元共生的生命共同體，要互相尊重、彼此包容，博愛每個生命的存在，在同一個靈性上是互存關係，而不是毀滅關係，以這樣的理念與覺知的力量，串流到各行各業、各領域，才能引導我們思考全面而和諧的生態系統。

靈性生態，就在足下！靈鷲山宗委法師顯月法師積極推動心道法師「靈性生態愛地球理念」，鼓勵同仁淨灘愛地球，同仁們熱情響應。法師慈悲開示，地球是孤獨、脆弱的，海洋的生態環保更是您我的責任。海中的魚、岸上的龜、天空的鳥，不慎吞下的橡皮筋、塑膠袋、瓶蓋、繩子.......是誰給的？也許我們心裡暗罵「可惡的人類」，都是「別人」嗎？可能是我、可能是你！海洋默默地承載我們生存的能量，傷害它的，是我們的有意無意，呼籲大家一起淨灘愛地球。

▲▼ 靈鷲山淨灘活動。（圖／記者賴賴攝）

▲除了撿拾鉛球和漁網，也用篩子過濾海砂中的細微垃圾。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山淨灘活動。（圖／記者賴賴攝）

▲來自各地的40位淨灘夥伴，一起在貢寮東興宮挖子海灘淨灘。（靈鷲山佛教教團提供）
 

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