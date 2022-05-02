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瘋電影／奇怪的數學家　在數學面前人人平等

文／賴賴

▲▼ 奇怪的數學家。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

韓國戲精的戲，自然具備一定的魅力，崔岷植這幾年已經漸漸淡出，難得看到他的名字，果然沒有失望，這部電影非常傳統式的韓國風格，除了流暢好看沒話說，很久沒看到矯情到令人雞皮疙瘩的橋段了，但整體感是好看的。

採用對比方式，南韓和北韓的差距是否真的有這麼大，電影道出北韓沒有自由但人性純真，南韓有自由卻為功利而泯滅人性，老師與學生，成人與小孩，富裕與貧窮，在數學之前竟是如此微小，以數學的角度來看人世，果然人間因為功名失去太多純真。

非常推薦這部好作品。




片　　名：奇怪的數學家
英文片名：In Our Prime
類　　型：劇情
上映日期：2022-03-18
片　　長：01時58分
導　　演： 朴東勳
演　　員： 崔岷植 、 金東輝 、 朴丙垠 、 朴解浚(PARK Hae-Joon) 、 趙允敘
國　　家：韓國
語言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

比答案更重要的是解答的過程…

李學成（崔岷植 飾）是名渴求學問自由權的脫北天才數學家，他隱藏自己的身分和苦衷，在英才聚集的私立高中以警衛的身分展開新的生活。李學成冷淡的態度和表情，讓他成為學生們最想遠離的對象。但後來，一名放棄數學的學生韓智宇（金東輝 飾）發現了李學成的真實身分，並要求李學成教自己數學。對於在只追求答案的世界中徬徨的韓智宇，李學成教導他尋找正確答案的方法，自己也從中迎來始料未及的人生轉捩點……

▲▼ 奇怪的數學家。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲脫北者能在南韓遇到同鄉是非常難能可貴的，沒想到.....

▲▼ 奇怪的數學家。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲永遠不要看人低，校園管理員很可能就是數學家。

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