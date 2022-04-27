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瘋電影／黑特冤家　浪女遇上龜毛男

文／賴賴

▲▼黑特冤家。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

整體感就是Ｂ級喜劇片，俊男美女也都不是頂級俊美但有人緣，以現在這個疫情時代，產業合併已經是稀疏平常的日常了，所以出現了對比觀念的文化產業，在彼此看不順眼對方卻又需要對方的專業加分，就這樣的題材發作了一對歡喜冤家，整體感是流暢好看的。

上班族的ＯＬ就是要看這種，不需要動腦，順順的完成喜劇，過程中和過去的三幕劇不大一樣是，他隨時恩愛隨時分手，這種曲折感還滿新鮮的，雖然感覺很稚嫩卻有新意，很不錯看，適合放鬆放假時來觀賞。


片　　名：黑特冤家
英文片名：The Hating Game
類　　型：愛情、喜劇
上映日期：2022-02-11
片　　長：01時42分
導　　演： 彼德赫金斯(Peter Hutchings)
演　　員： 露西海爾(Lucy Hale) 、 奧斯汀史托威爾(Austin Stowell)
國　　家：美國
語　　言：美語
發行公司：威視電影


劇情大綱

測厭玩遊戲，看誰先動心！
聰明可愛的辦公室秘書露西（露西海爾飾演）與冷酷高傲的男同事喬許（奧斯汀史托威爾飾演）每週相處超過40小時，卻總是事事不對盤、瘋狂較勁，所有事都必須分出高下。突如其來的一個升職機會，更是讓兩人的競爭意識飆到最高點！然而某天露西卻意外夢到喬許，還是個火辣春夢！？這讓露西開始思考自己或許沒那麼討厭喬許，兩人的關係也逐漸發生不尋常的變化…

▲▼黑特冤家。（圖／yahoo）

▲要化解人類的戰爭，只有來一個新的共同敵人才能解決。

▲▼黑特冤家。（圖／yahoo）

▲浪女遇上龜毛男。

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