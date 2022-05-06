瘋電影／你好，李煥英　最強母愛～來生還是要當你媽

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是今年度最熱門的中國電影，本來沒有抱什麼期待，結果不僅劇本流暢，而且喜感相當具足，是可以使人笑出聲音的厲害劇本，喜劇最厲害的莫過於演員，這些將８０年代內地民間生活詮釋得輕鬆溫暖，卻又感動得讓人痛哭流涕，劇本力道太強大了，非常好看。

如果你和母親相依為命，讓你重新選擇一次，你會不會建議媽媽嫁給別人，那麼你自己就可能不存在了，這部電影從頭到尾訴說的是母女的情感，寡母含辛茹苦地帶大女兒，卻來不及看見她成材就要離世，這個母親心底又會是怎樣希望呢？會不會希望從來沒生下這個讓自己一輩子辛苦的女兒呢？

母親節非常適合和母親來看這部電影，這真的可以喚醒一些執迷不悟的孩子，早日清醒看清父母存在對自己的意義，早日反哺孝順父母。





片 名：你好，李煥英

英文片名：Hi, Mom

類 型：奇幻、劇情、喜劇

上映日期：2022-05-06

片 長：02時08分

導 演： 賈玲

演 員： 賈玲 、 張小婓 、 沈騰

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

2001年的某一天，剛剛考上大學的賈曉玲（賈玲 飾）經歷了人生中的一次大起大落。一心想要成為母親驕傲的她卻因母親突遭嚴重意外，而悲痛萬分。在賈曉玲情緒崩潰的狀態下，竟意外的回到了1981年，並與年輕的母親李煥英（張小斐 飾）相遇，二人形影不離，宛如閨蜜。與此同時，也結識了一群天真善良的好朋友。曉玲以為來到了這片「廣闊天地」，她可以憑借自己超前的思維，讓母親「大有作為」，但結果卻讓曉玲感到意外……。

▲和母親相依為命的母女感情甚篤，卻發生意外。

▲回到過去希望改變命運的女兒，能夠改變歷史嗎？



▲２０年前的媽媽青春洋溢美麗大方還心地善良。

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