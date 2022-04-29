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靈鷲山「成佛有你」徵文得獎出爐　寫出生命佛法奧斯卡

文／賴芃縈整理編輯

▲▼ 靈鷲山「成佛有你」徵文得獎出爐。（圖／記者賴賴攝）

▲全球同步的【阿含期】初階《初轉之法》線上課程，已逾上萬人次學習四期教育課程。（靈鷲山佛教教團提供）

人人皆有佛性，人人都是「鑄字菩薩」！今年2月，靈鷲山般若文教基金會首次舉辦「四期教育成佛有你」全球徵文，各界投稿踴躍，經過嚴謹的初審、總決審，得獎名單出爐公告，5月8日佛誕日將舉辦線上頒獎典禮。靈鷲山開山住持心道法師說：「四期教育就是成佛的道路。」佛法如同一帖清涼的解藥，在疫情與天災人禍動盪不安的時代，希望透過全球徵文的法供養，啟發良善正能量，更願人人成就佛道。

2500多年前，佛陀第一次在人間說法，宣說生命的真理與智慧－珍貴的「四聖諦」法寶，讓無數眾生獲得生命改變與離苦解脫的方法。此次徵文主題分別是「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」，這也是佛陀送給娑婆世界最好的禮物；海內外學習四期教育阿含期《初轉之法》學員熱烈投稿，年齡層包括老中青三代，從初學佛者到學佛的老參，稿件中也看見不同背景的生命歷練，以及遇見佛法開展出不同的生命智慧花朵。

▲▼ 靈鷲山「成佛有你」徵文得獎出爐。（圖／記者賴賴攝）

▲全球同步的【阿含期】初階《初轉之法》線上課程，已逾上萬人次學習四期教育課程。（靈鷲山佛教教團提供）

四期教育是生生世世的成佛之道

四期教育是靈鷲山的成佛藍圖，是心道法師以畢生實修體證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含期、般若期、法華期與華嚴期的次第性課程，是生生世世的成佛之道。2015年迄今，全球近30多個城市開設各項實體課程，2021年疫情襲捲全球，靈鷲山教育院積極推出全球同步的【阿含期】初階《初轉之法》線上課程，至今已逾上萬人次學習四期教育課程。

靈鷲山宗委淨念法師此次擔任評審，提到心道法師推動四期教育最大的目的，就是希望所有佛弟子深入法教，慢慢把4個四期教育的階段性工作，成為生活的一部份。法師恭喜所有得獎的人，他說，文字是心靈的藝術，字裡行間可以看到很多創作者的生命，他們用心分享生命的靈光一現，甚至是生命的光明，透過文字的力量，讓大家生動體悟四期教育。

宋慧慈評審是退休老師與作家，她在過程中，心裡一直滿滿的佩服，除了看見工作團隊的用心，靈鷲山教育院在心道法師的領導下，努力推動四期教育，更謝謝靈鷲山做了這一件對的事情，讓她在對的時間參與其中。

靈鷲山教育院研究中心主任賴皆興說，學員們在學佛道路上，都有自己的看見和體悟，評審過程中，除了文筆，有一個非常重要的點是，對義理的領悟有多少？真的能夠把所學的四聖諦、八正道，回到生活上實踐？心道法師說過，四期教育不是理論，也不是知識，它是要大家在生命中實踐的，只有實踐，才能體會更深的內涵跟核心，才能一直很穩健的走在成佛的道上。

▲▼ 靈鷲山「成佛有你」徵文得獎出爐。（圖／記者賴賴攝）

▲「四期教育成佛有你」全球徵文初審、總決審過程嚴謹，評審說，字裡行間看到很多創作者的生命價值。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼ 靈鷲山「成佛有你」徵文得獎出爐。（圖／記者賴賴攝）

▲人人都是「鑄字菩薩」！「四期教育成佛有你」全球徵文，各界投稿踴躍，得獎名單出爐公告。（靈鷲山佛教教團提供）

■詳細得獎名單請至慧命成長學院粉絲團
https://www.facebook.com/HMCZXY/

■2022靈鷲山成佛藍圖四期教育課程—　一起走向成佛之道！
https://edu.ljm.org.tw/edm/2022ljmclass_allist_edm.html

四期教育「成佛有你」得獎公告

1、徵文主題一「佛陀的修行」得獎名單：
＜金獎＞ 曹文坪 佛陀的修行－從長夜中睜開雙眼
＜銀獎＞ 徐御格 佛陀的修行－臥看四門前生緣
＜銅獎＞ 從缺 　
＜優選＞ 潘宣志 佛陀的修行－修行的起點為何？
＜優選＞ 黃瑞琴 佛陀的修行－我的印度朝聖之旅
＜佳作＞ 張永仁 佛陀的修行－聆聽恆河的寂靜~邁向靈性的覺醒
＜佳作＞ 高穎琳 佛陀的修行－為何佛陀是一位王子
＜佳作＞ 麥 莉 佛陀的修行－學習減法的人生

2、徵文主題二「四聖諦」得獎名單：
＜金獎＞ 林國賓 四聖諦－善用四聖諦讓師生真正離苦得樂
＜銀獎＞ 高振凱 四聖諦－知因識果，斷苦求涅槃
＜銅獎＞ 賴子翰 四聖諦－所作已辦，毫無遺憾
＜優選＞ 麥莉 四聖諦－醫王醫病，能將我治癒嗎？
＜優選＞ 賴詳皓 四聖諦－學佛當即，五十而已
＜佳作＞ 陳駿閎 四聖諦－別把劍再刺回你身上!
＜佳作＞ 許淑玟 四聖諦－我與四聖諦
＜佳作＞ 黃毓涵 四聖諦－人生必備之四大秘笈

3、徵文主題三「八正道」得獎名單：
＜金獎＞ 從缺
＜銀獎＞ 從缺
＜銅獎＞ 蔣世敏 八正道－我的八正道生活
＜優選＞ 王銘董 八正道－我的生命改造工程
＜優選＞ 賴詳皓 八正道－初轉之法陽光普照
＜佳作＞ 張永仁 八正道－21天正念道轉念，生命精彩蛻變
＜佳作＞ 梁祖芳 八正道－從每日的生活中出離輪迴之苦
＜佳作＞ 羅淑貞 八正道－我的正念學習，讓心回原點
 

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