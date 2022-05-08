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墾丁海域「降肉」！法師率信眾丟吐司超詭異　墾管處將開罰

▲法師帶著信眾墾丁海邊丟吐司 。（圖／民眾提供，下同）

▲法師帶著信眾墾丁海邊丟吐司 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁後壁湖海域適逢珊瑚產卵時節，7日有一名法師帶著近10位信眾在出水口海域旁不斷撒下大量吐司，讓路過民眾看了傻眼，譏「不敢亂放生魚，現在換放生吐司？」錄下相關資料後提出檢舉。墾管處表示，近期是周邊海域珊瑚產卵的旺季，這樣的行為很不可取，已函請警方循線追查，將依違反「國家公園法」開罰。

▲法師帶著信眾墾丁海邊丟吐司 。（圖／民眾提供，下同）

有民眾7日下午經過後壁湖海域附近，看到一位法師帶了近10位信眾向海邊撤東西，遠遠看好像撤冥紙，經仔細一看，發現他們手中拿著白吐司往核三廠出水口不斷拋下，有的白吐司還丟在岸際，讓民眾直呼「海邊不需要吐司降肉！」，拍下相關跡據後向墾管處檢舉。

目擊民眾表示，墾丁海邊過去發生放生魚類或拋擲冥紙等行為，第一次遇到往海邊丟吐司情事，感覺很傻眼。

墾管處表示，國家公園境內禁止任意餵食生物，更不允許丟棄廢棄物或食物造成環境污染，已將畫面提供保七總隊第八大隊協助循線追查行為人，後續將依違反「國家公園法」第十三條裁處1500元。

該處呼籲，人類所吃食物過度精緻、調味，並不適合海洋生物吃，一旦吃進肚可能會危及健康甚至造成死亡，而白吐司含有油脂，大量丟擲入海也會造成污染狀況，這種行為很不可取。

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