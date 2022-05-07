上海富商密春雷失蹤4個月　「央視一姐」太太董卿節目已停播

▲上海富商密春雷（左），「央視一姐」董卿（右）。（圖／翻攝微博）



文／香港01

據大陸傳媒《每日經濟新聞》報導，有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。密春雷是「覽海控股」創辦人，旗下包括上海人壽等企業。

綜合大陸傳媒報導，密春雷失蹤至今已4個月，董卿在央視的節目《朗讀者》也已停播數月。

密春雷任董事長的上市公司「覽海醫療」於本月5日停牌，該公司在假期前最後一日收到上海證券交易所終止該公司股票上市的事先告知書。其年報顯示，董事長密春雷自 2022年初以來，無法正常履職，且公司多次欲向控股股東與密春雷家屬了解情況，但皆無果。

據《財新周刊》報導，截至目前，密春雷失聯的具體原因仍無法得知。而據《財新周刊》報導，密春雷去年12月遭地方經濟偵察部門帶走。大約兩個星期後，上海人壽投資總監張錫麟也在兩週後被查。

陸媒報導提到，2017年10月，上海人壽曾收到監管函，指出該公司在「三會一層」的運作、關聯交易、內部審計、考核激勵等方面出現問題，並提出監管要求，在監管函下發之日的六個月內，禁止上海人壽、覽海集團與相關方展開資金運用等交易。此次上海人壽投資總監被帶走，也讓人懷疑上海人壽的資金運用與近年來覽海集團的擴張有何關係。

報導指，除了「覽海醫療」聯繫不上密春雷外，董卿的粉絲也等不到董卿的節目更新。自1月下旬起停播的節目《朗讀者》，預計於4月23日恢復播出，但至今未果。

48歲的董卿出身上海，曾是上海衛視（今東方衛視）節目主持人，2002年進入央視，先後主持《魅力12》、《歡樂中國行》、《我要上春晚》等節目，並連續13年主持央視春節聯歡晚會，連續8年被評為年度「央視十佳主持人」，近年主持文化節目《中國詩詞大會》、《朗讀者》。