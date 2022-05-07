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居隔只匡同住親友　鄉民揪1關鍵嗆「陳時中自打臉」：保險業解套了

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者施怡妏／綜合報導

國內已經取消實聯制，居家隔離也放寬為3+4，居家檢疫則縮短為7+7，指揮中心今（7）日再宣布，自5月8日零時起，調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，消息一出，許多網友笑喊，「感謝時中為保險業者解套，業者勝利」、「前幾天不是才說不能幫保險業者想辦法」。

指揮中心今日調整「密切接觸者」的定義，為保全公衛防疫量能，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，惟有特殊需要者可另外申請，職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施。

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消息一出，PTT鄉民們狂酸「原來都是在為保險業著想啊」，「居隔保單處理了，接下來換確診保單」、「前幾天還假裝說快篩陽性確診我們沒辦法幫保險業者想理賠，今天馬上幫保險業者解套」、「保險公司全數解套」、「嘴巴上說不會幫保險業者而已」、「保單少賠一半了」、「保險業老闆：我們的疫災解除啦」。

還有網友發文，「保險公司484解套了！」但有網友指出，「解套個鬼，人人都會確診了」、「隔離的部分算解套，確診可沒有」、「不是，還有幾百萬確診等著賠，哭啊」、「沒有隔離還是有確診阿」。不過，也有網友認為，「這樣比較好，不用影響太多人」、「現在是加速擴散，陣痛之後就能共存了」、「共存就是這樣，沒什麼不好」、「這倒是支持，匡列已經沒啥意義了」。

據了解，指揮中心5日修訂確診定義，5/12起經醫事人員確認後，「快篩陽性即確診」，有保險業憂心，此政策恐讓業者慘賠，不過指揮官陳時中回應，「保險公司是要保條文，恐怕我們防疫單位沒辦法幫他們想這個問題」。

▼5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/8起調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

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