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今起診所可做PCR名單一次看！防疫新制9大QA　秒懂「快篩陽=確診」

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲190家診所加入PCR行列。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／整理報導

指揮中心宣布，5/12起「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」者快篩陽性，不需PCR，經醫事人員遠距視訊確認即認定確診，但一般民眾不適用；此外，為舒緩醫院採檢壓力，190家診所也加入PCR行列。為方便了解最新防疫政策，《東森新媒體ETtoday》也整理快篩確診的9大QA供民眾參考。

Q1：快篩陽性怎麼辦？

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A1：現行快篩陽性不代表確診，請確認自己是否為居隔者。

居家隔離／檢疫者

隔離期間若快篩陽性，應主動告知「隔離通知書填發單位」或集檢所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點PCR；自主防疫期間快篩陽性，禁止搭乘大眾交通運輸工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送等方式，前往PCR，或依地方衛生局流程處置。

非居家隔離／檢疫者

檢測結果若為陽性，須將快篩器材密封包裝，攜帶至PCR採檢站，全程戴口罩、不得搭乘大眾交通運輸工具，不必打到1922或衛生局，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治。

※補充說明：指揮中心日前調整病例定義，自5/12起，3類人快篩陽性即可判定確診。

Q2：「快篩陽=確診」誰適用？通報流程？

A2：自5/12起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，使用家用快篩檢測陽性，不需出門做PCR，經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診。快篩陽性民眾應注意以下3點事項：

1.不可外出，可使用「健康益友App」（►IOS系統►Android系統）或聯繫地方衛生局，透過遠距醫療或視訊方式，由醫師確認快篩結果進行評估、通報。

2.後續由地方衛生局依照「確診個案收治分流原則」進行居家照護或隔離治療。

3.民眾或評估醫師對快篩結果有疑義，仍可通過衛生局安排PCR採檢。

▲▼5/6修訂新冠肺炎確診定義。（圖／指揮中心提供）

Q3：居家隔離、自主防疫、居家檢疫有什麼差別？

A3：

居家隔離

．確診者之密切接觸者，3+4前3天

．以1人1室為原則，不得外出

．有需要再快篩

自主防疫

．確診者之密切接觸者，3+4後4天

．自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門

．教職員工、學生不可到校

▲▼針對「居家隔離3+4」，強調有需要再快篩。（圖／指揮中心提供）

居家檢疫

．具國外旅遊史者

．目前隔離天數為10+7，5/9起改7+7

．1人1戶或入住防疫旅宿

．入境時（第0天）PCR檢測，檢疫期滿（第7天）快篩；提供備用快篩一支，出現症狀時使用

▲▼5/3入境檢疫天數縮短為7+7。（圖／指揮中心提供）

Q4：我不是居隔／居檢／自主防疫對象，也適用新制快篩陽等於確診嗎？

A4：不適用！除了指揮中心公布之3類人，一般民眾自行快篩陽性，仍得PCR檢測才能被判定確診。

Q5：哪些醫療院所開放PCR？

A5：除了原先合作之醫療院所，也新增190家診所加入，完整名單已公佈於疾管署網站，民眾前往合作院所前，請先以電話預約聯繫。

指揮中心表示，一般民眾如自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或快篩陽性時，可就近前往PCR採檢。

▲▼指揮中心5/6宣布190家診所PCR採檢。（圖／指揮中心提供）

Q6：我是居家照護／居隔／居檢者，若想就醫怎麼辦？怎麼取藥？

A6：若無法撥通衛生單位或119，指揮中心放寬自行就醫方式，得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車、步行方式前往。

此外，指揮中心說明，若有就醫需求可使用視訊診療，民眾可先利用健保快易通App或健保署網站查詢醫院視訊門診資訊，再打電話或網頁掛號，等待醫院聯繫。

有處方箋後，可利用醫院和送藥到宅的系統，陳時中表示，「可以讓親友去領藥給你，也可以自己請他送藥到宅。」可透過健康益友App或中華民國藥師公會全國聯合會網頁查詢相關功能。

▲▼視訊診療使用說明。（圖／指揮中心提供）

Q7：確診怎麼辦？

A7：若接到確診通知，可先電話聯絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

確診者將依輕重症進行分流：

醫院

中重症所有病患、80歲以上、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療；無症狀或輕症，出生未滿3個月確診且發燒、出生3～12個月確診且高燒超過39度，醫師評估有住院治療必要者，也應收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要、但不符合居家照護條件者，懷孕35週以內者，無症狀或輕症之70～79歲，生活可自理或有陪同照顧者之確診者，65～69歲之獨居確診者，以及無症狀或輕症、不符居家照護條件之兒童，都送往加強版集檢所及防疫旅館，照顧者可陪同前往。

居家照護

無症狀、輕症之69歲以下，符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理；無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館。

不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採居家照護。

※無症狀／輕症之血液透析確診病人，得依衛生局規劃，安排居家照護，並於指定之透析診所或醫院接受血液透析治療。

此外，醫院收治無症狀／輕症確診者，住院天數以不超過5天為原則，如經醫師評估已無住院醫療需求，且符合解除隔離條件者，得由醫院先行安排出院；未符合解除隔離條件者，下轉返家進行居家照護至隔離期滿。

▲▼5/4確診新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

▲▼5/4確診新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

Q8：確診沒收到簡訊或衛生單位未聯繫怎麼辦？

A8：無論是透過健保快易通App或採檢院所告知，未收到簡訊或衛生單位尚未聯繫者，都請先留在家中不要離開。發言人莊人祥表示，若確診當天沒收到簡訊，可能當時留存電話有誤，會再請衛生局協助後續疫調追蹤。

為方便確診者回報密切接觸者資訊，指揮中心將「確診個案自主回報系統」串接健保APP，民眾登入「健康存摺」後，即可在PCR檢測結果顯示「陽性」時，連回自主回報系統填寫資料，不必再等衛生單位或簡訊通知。

指揮中心也提醒，民眾在PCR採檢時，手機號碼務必填寫正確，填寫時應注意「10碼均為數字」、「手機號碼均以09為開頭」、「中間不能加『-』」、「中間不能有空格」，填寫後也要確認號碼是否少填，以及主動更新就醫資訊。

Q9：無症狀或輕症確診者的解隔條件是什麼？

A9：解隔條件會依據天數有所不同。

距發病／採檢日第4天內：追蹤2次快篩，或PCR陰性／Ct值≧30。

第5～9天內：追蹤1次快篩，或PCR陰性／Ct值≧30。

達10天者則無需採檢。

※快篩須由醫事人員進行；居家照護之確診者不適用前2項條件。

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