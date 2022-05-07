男騎車硬鑽撞回收車險癱　傷癒還參與鬥毆...討2千萬國賠被打臉

▲彰化男子見前面回收車要轉彎，硬要騎機車超車，結果撞上回收車摔車差點癱瘓，請求國賠2338萬，被法官駁回。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一28歲游姓男子騎機車要穿過路口，見前方有回收車要右轉，仍加速試圖從右邊鑽車通過，結果擦撞回收車摔車，造成四肢差點癱瘓等重傷，需支付龐大醫療費。游男控告回收車駕駛和彰化市公所，並請求國賠2338萬，經彰化地院審理，認為游姓男子應自負7成責任，且已領取超過應得賠償金額的保險金，判游敗訴。

判決書指出，劉姓男子駕駛資源回收車，於107年1月12日下午1時左右行經彰南路2段一無號誌燈交岔路口，欲右轉駛入巷子，右後方正好遇到游男想超車直行，騎機車高速鑽入資源回收車和一旁住宅之間的窄道，結果撞上回收車右輪，人車一起摔倒在地，摩擦地面滑行長達快7公尺，游男因為沒扣安全帽扣環，頭部撞到路旁的石頭，重傷送醫。

游男主張，轉彎車應暫停讓直行車先行，他正常直行卻被回收車擦撞，導致人車倒地，受有頸椎損傷併下肢無力、急性呼吸衰竭、四肢偏癱等傷害，經醫師診治後，仍無法隨意移動，身體有重大傷害已無法恢復，增加生活需要費用2077萬餘元（包含已支出看護費用36萬、親屬間看護費用2040萬）、減少勞動能力損失763萬元、精神慰撫金500萬元，共計3340萬餘元之損失，劉男應負擔7成的比例，以國家賠償法求償2338萬元。

劉男認為，自己轉彎時已放慢速度，從後視鏡及攝影機均未發現游男，且回收車沿途都有放音樂，轉彎前也已打開方向燈；回收車上助手也作證，他看到游男高速衝過來，有大聲警告「不要靠過來！」，認為游男能清楚看見回收車正要轉彎，但仍高速從右側不當超車，因而發生追撞事故。

彰化地院勘驗行車紀錄器，發現確有游男騎機車連人帶車往右傾壓鑽車的情形，對車禍亦有過失，且游男求償終身24小時看護費，不過被法官發現游男109年8月還夥同友人參與鬥毆，且雖領有身心障礙證明，但基本日常生活操作部分僅需輕度協助，無法證明須終身被看護。

最後法官判決游男得請求已支出的看護費36萬餘元、減少勞動能力269萬餘元，精神慰撫金70萬元，合計為375餘萬元，此次過失游男應自負7成責任，劉男負3成責任，應賠償游男112萬，不過因為游男已領強制險保險金173萬元，超過賠償金額，游男已無餘額可對劉男和彰化市公所請求賠償，最終判處游男敗訴。