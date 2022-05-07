有泰奶起司塔！超商搶吃「古娃娃聯名甜點」　人氣雪糕也推新口味

▲古娃娃二度聯手超商推出一系列甜點、冰品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到二度聯名！有著「便利商店女神」之稱的網紅「古娃娃」又和超商合作了，這次選用多款茶打造一系列茶系甜點，像是泰奶起司塔、伯爵可可舒芙蕾布丁等，通通超欠吃，加碼再推2款全新濃郁系雪糕，其中，「百香金萱茶奶蓋雪糕」可是抹茶+綠茶的雙茶布朗尼組合，每一口都能吃到果、茶香交織，肯定要嚐鮮，即日起陸續開賣。

▲伯爵可可舒芙蕾布丁是伯爵茶布丁搭配生乳鮮奶油、巧克力舒芙蕾蛋糕的組合。

「全家X古娃娃」以「茶世界」作為主題再度攜手合作，精選泰式奶茶、鐵觀音、柚香金萱、白桃烏龍與伯爵等多款茶品打造6款茶系甜點，首波要搶吃的肯定是這顆「泰奶起司塔」，濃郁泰奶起司內餡與阿薩姆茶香餅皮組成，茶奶交織簡直超滿足，還有「伯爵可可舒芙蕾布丁」，選用擁有獨特香氣的伯爵茶布丁，層層堆疊馬斯卡彭生乳鮮奶油、巧克力舒芙蕾蛋糕，每一口都超罪惡，還有伯爵茶焦糖鬆餅等吃。

▲金萱蜜柚燒內餡是金萱茶製成的茶香豆沙餡，並搭配天然奶油、日本糖漬柚子丁。

再來第二波亮相的有「鐵觀音脆粒蛋糕捲」、「金萱蜜柚燒 」，預計5月11日正式開賣，最後登場的「白桃烏龍戚風蛋糕」，是將白桃烏龍茶粉與烏龍茶角加進戚風蛋糕中，口感香甜又清爽，5月19日開吃。

▲加碼吃2款全新濃郁系雪糕。

除外，加碼還有2款全新濃郁系冰品，首推「百香金萱茶奶蓋雪糕」，可是「抹茶+綠茶」的雙茶布朗尼組合，而「焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕」則是選用焦糖牛奶雪糕內餡，搭配經典巧克力布朗尼，打造香醇濃郁的滋味，即日起正式開賣，至5月31日前還可享第2件6折優惠。

▲▼7-11搶吃最新日式夾心麵包。



另，7-11近日也推出耗時半年開發的最新日式夾心麵包，首推濃郁款「愛餡大亨－北海道煉乳雙餡」，是以北海道進口煉乳搭配日本直輸鹹奶霜製成內餡，搭配外層的日式餅乾外皮，口感香甜微酥，另一款「奶霜莓莓雙餡」則是找來優鮮沛合作，內餡可是吃得到滿滿的蔓越莓果乾、藍莓果醬，再搭配日本鹹奶油，打造又濃又酸甜的罪惡口感，通通要吃到，以上2款新品即日起至5月17日還可享「任選第2件省10元」優惠。

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