　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不想當吼爸、吼媽　韓國「這繪本」現身說法讓親子都開心

▲▼韓國繪本《我想聽的話》，教導大人怎麼說話，孩子才會想聽。（圖／上誼文化提供）

▲韓國繪本《我想聽的話》，教導大人怎麼說話，孩子才會想聽。（圖／上誼文化提供）

記者許敏溶／台北報導

「這麼簡單也會錯？」不少爸媽明知道孩子喜歡讚美和鼓勵的話，但不知不覺中成為「吼爸、吼媽」，韓國小學教師李定原最近出版一本適合親子共讀的繪本《我想聽的話》，書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默口吻，說出孩子被責備時心情，也透過現身說法告訴大人，怎麼說話，孩子才會想聽。

▲▼韓國繪本《我想聽的話》，教導大人怎麼說話，孩子才會想聽。（圖／上誼文化提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓國繪本《我想聽的話》，教導大人怎麼說話，孩子才會想聽。（圖／上誼文化提供）

當孩子表現不如預期時，不少家長明明知道孩子喜歡聽讚美和鼓勵的話，但仍不免不經意說出「都幾點了，還不去睡覺！」、「你到底在做什麼？」等話語，但看到孩子受挫表情時，內心又偷偷感到愧疚和後悔不已。

韓國小學教師李定原，從教學現場觀察，最近出版一本適合親子共讀的繪本《我想聽的話》（上誼文化翻譯出版），書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默的口吻，說出孩子被責備時的心情。

▲▼韓國繪本《我想聽的話》，教導大人怎麼說話，孩子才會想聽。（圖／上誼文化提供）

▲不想當吼爸、吼媽，要看看韓國繪本《我想聽的話》。（圖／上誼文化提供）

比如在餐桌上，媽媽經常會說「又來了、又來了！這麼挑食，青菜都不吃，小心大便卡在你的肚子裡！」這時孩子心裡想的是，要是媽媽能換個方式說就好了。比如「媽媽小時候也不愛吃青菜。不過後來，我一小口、一小口吃吃看，結果發現青菜變得越來越好吃了。」一點同理心加上一點鼓勵，不但氣氛緩和許多，孩子也會更願意聽的。

信誼基金會董事長張杏如在出版這本書時也提醒父母，親子溝通最需要的不是技巧，而是一顆溫暖的心。回到為人父母的初衷，用平靜、平等的口氣和孩子說話，並且聽見孩子心底「最想聽的話」。這些話會讓他們感受到被愛、備受鼓舞，支持他們勇往直前、度過未來的重重關卡。這些話無時無刻像是一股溫柔而堅定的力量，在他們的童年裡播下快樂的種子。

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
國三2死重大車禍！貨車載「5萬劑快篩劑」猛追撞2車
快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長確診
閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了
男童確診突喊「腳痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心
獨／某分局多名中高階警官確診　知情人士驚爆：和八大有關
快篩驚見「十字」紅線　他傻眼：是確診還是耶穌顯靈？
安珀拿出照片！被酒瓶性侵完…強尼戴普「牆壁寫血書」露鳥亂尿
美廉社「快篩開賣」一人限購5劑！　網見價格狂喊：合理
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長陳靜萍PCR陽性確診

耗時2月打造「稻草巨龍」！屏東稻草藝術師李龍：要難倒我還很久

不斷更新／各地停課一次看！12縣市國三生會考前停課　15大學改遠距

閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了

一圖秒懂母親節天氣！雨彈連轟3天「雨區越來越大」　放晴時間曝

男童確診3天突喊「腳痛痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心

快篩驚見「十字」紅線　他傻眼：是確診還是耶穌顯靈？

議員造謠「高雄官員免費快篩」　陳其邁批「別做缺德事」依法重罰

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

快訊／基隆市府首位局處首長染疫　文化局長陳靜萍PCR陽性確診

耗時2月打造「稻草巨龍」！屏東稻草藝術師李龍：要難倒我還很久

不斷更新／各地停課一次看！12縣市國三生會考前停課　15大學改遠距

閨蜜2條線！她喉嚨痛炸「自費PCR、快篩卻都陰」　真相哭了

一圖秒懂母親節天氣！雨彈連轟3天「雨區越來越大」　放晴時間曝

男童確診3天突喊「腳痛痛」！醫曝新冠可怕併發症　出現2症狀當心

快篩驚見「十字」紅線　他傻眼：是確診還是耶穌顯靈？

議員造謠「高雄官員免費快篩」　陳其邁批「別做缺德事」依法重罰

八年級男存60萬「再拚4年購屋」　他卻拒絕存股：3管道可籌頭期款

比熊犬吃到二哈口水「跟著壞掉」　露出同款甩舌照媽笑：回不去了

輔大積極防疫設「防疫安心安置所」　讓無法返家密切接觸者得以入住

營養師曝「生理期晚來」7大原因！加碼「調理經期」飲食4重點

國三2死重大車禍！大貨車載「5萬劑快篩劑」　猛追撞路肩2工程車

獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

國中及補習班國三改採線上教學　黃偉哲：會考前減少染疫風險

停課班級數已達全校1／3　中原大學5／9遠距教學2週

研究曝：女性較容易患「長期新冠」後遺症　機率比男性高出58%

快訊／金門+13！80多歲嬤「血氧低轉中症」　最新確診足跡曝光

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

快訊／本土+36168！「6縣市病例破千」

騎車遭撞翻！他見正妹駕駛長髮露肩秒消氣

不斷更新／12縣市國三生考前停課　15大學全校遠距

確診者隱藏病情　打麻將害友感染

190家診所加入PCR採檢！指揮中心公布名單

下周起「快篩陽=確診」！流程QA一次搞懂

沒PCR「竟被確診」收居隔通知！衛福部回：要怎樣？

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

更多熱門

關鍵字：

吼爸吼媽韓國繪本我想聽的話

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

美廉社「快篩劑開賣了」一人限購5劑！

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

即／台中+1890　10大足跡熱點：旱溪夜市、逢甲夜市

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面