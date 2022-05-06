不想當吼爸、吼媽　韓國「這繪本」現身說法讓親子都開心

▲韓國繪本《我想聽的話》，教導大人怎麼說話，孩子才會想聽。（圖／上誼文化提供）

記者許敏溶／台北報導

「這麼簡單也會錯？」不少爸媽明知道孩子喜歡讚美和鼓勵的話，但不知不覺中成為「吼爸、吼媽」，韓國小學教師李定原最近出版一本適合親子共讀的繪本《我想聽的話》，書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默口吻，說出孩子被責備時心情，也透過現身說法告訴大人，怎麼說話，孩子才會想聽。

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▲韓國繪本《我想聽的話》，教導大人怎麼說話，孩子才會想聽。（圖／上誼文化提供）

當孩子表現不如預期時，不少家長明明知道孩子喜歡聽讚美和鼓勵的話，但仍不免不經意說出「都幾點了，還不去睡覺！」、「你到底在做什麼？」等話語，但看到孩子受挫表情時，內心又偷偷感到愧疚和後悔不已。

韓國小學教師李定原，從教學現場觀察，最近出版一本適合親子共讀的繪本《我想聽的話》（上誼文化翻譯出版），書中重現生活中各種常見的親子衝突，再以幽默的口吻，說出孩子被責備時的心情。

▲不想當吼爸、吼媽，要看看韓國繪本《我想聽的話》。（圖／上誼文化提供）

比如在餐桌上，媽媽經常會說「又來了、又來了！這麼挑食，青菜都不吃，小心大便卡在你的肚子裡！」這時孩子心裡想的是，要是媽媽能換個方式說就好了。比如「媽媽小時候也不愛吃青菜。不過後來，我一小口、一小口吃吃看，結果發現青菜變得越來越好吃了。」一點同理心加上一點鼓勵，不但氣氛緩和許多，孩子也會更願意聽的。

信誼基金會董事長張杏如在出版這本書時也提醒父母，親子溝通最需要的不是技巧，而是一顆溫暖的心。回到為人父母的初衷，用平靜、平等的口氣和孩子說話，並且聽見孩子心底「最想聽的話」。這些話會讓他們感受到被愛、備受鼓舞，支持他們勇往直前、度過未來的重重關卡。這些話無時無刻像是一股溫柔而堅定的力量，在他們的童年裡播下快樂的種子。