新北持續擴充「居家照護關懷」量能　侯友宜：每天打6萬次電話

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市府提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜6日上午視察五股區居家照護關懷中心會後受訪說，目前新北市動用29區的衛生所、區公所，市府同仁加上所有志工，共有1000線、500個志工投入關懷市民朋友的工作，每天要打6萬次電話，面對未來疫情「大海嘯」，將會持續擴充居家關懷中心的量能。

侯友宜說，新北市居家照護關懷中心是全國最早開始的，而且每天將近要有6萬次的電話，這個量非常高，因此，新北市動用29區的衛生所、區公所，以及市府所有同仁加上所有志工，將近有1000線、500個志工一起投入接電話、關懷市民朋友。

侯友宜表示，雖然新北市已經動用3500個人力，但是還有其他需要更多的人力來支持，新北市都表示感謝。

媒體追問，目前是否需要增加居家照護關懷中心的量能？第一線遇到什麼樣的狀況？侯友宜表示，新北市會不斷擴充居家照護關懷中心的量能，像市政府6樓大禮堂保留324席，準備面對「大海嘯」來的時候，現在雖然是萬人確診，但是未來還會往上走，所以必須保留更多的線，以及調動市府同仁、麻煩更多志工加入關懷，讓確診者的身心靈可以得到撫慰。

媒體關注，近期傳出，地方政府上傳資料至中央，似乎還會遇到介接要等1、2個小時的狀況？侯友宜回應，這個問題已經反映兩個禮拜多，也不是今天才有的問題，而系統在改變過程中需要花一定的時間，再加上全國量很大，確實難免會有一些延遲，造成底下作業困難，盼中央改善系統速度越來越好。

對於新北市啟動長照機構在地安置隔離治療，侯友宜補充，新北市的長照機構佔全國4成，這一波必須全力以赴守好這些長輩們，他們是比較脆弱的族群，一出現確診個案團隊就要立刻進駐、在地安置、立即給藥、視訊問診，希望讓長照機構快速處理，降低變成中重症的狀況，如果有狀況也會開啟綠色通道立即送醫。