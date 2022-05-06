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甲骨文創辦人等出資　馬斯克買推特獲逾70億資金

▲▼馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社群媒體平台推特。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）收購推特。（圖／路透，下同）

中央社

根據一份文件，馬斯克從甲骨文公司（Oracle Corp）創辦人之一艾里森和紅杉資本（Sequoia Capital）等投資人獲得71.4億美元資金，以資助他的440億美元推特收購案。

文件顯示，最初反對收購的沙烏地阿拉伯投資人阿瓦里德親王（Prince Alwaleed bin Talal）也同意將他的18.9億美元推特持股投入交易，而不是兌現。

根據文件，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）將其保證金貸款從稍早宣布的125億美元降至62.5億美元。馬斯克的210億美元融資承諾也被修改為272.5億美元。

文件顯示，馬斯克將持續與推特原有股東、包括前執行長杜錫（Jack Dorsey）舉行會談，為擬議中的收購貢獻股份。

卡達控股公司（Qatar Holding）和總部位於杜拜的Vy Capital也是投資集團的一份子。Vy Capital同時是馬斯克另一家基礎設施及隧道建造公司鑽洞公司（The Boring Company）的股東。

路透社上週報導，馬斯克正與大型投資公司和高淨值人士談判，爭取為他收購推特擴大融資，以減少在交易中自行出資。

特斯拉董事、自稱是馬斯克密友的艾里森已承諾提供10億美元資金。

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