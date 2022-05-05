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性交易1hr還沒完事！小姐起身就想走　新北男怒搶她手機下場曝

▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲男子性交易，但到了約定時間卻仍未射精，事後竟還阻止小姐離去。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名男子與女子相約性交易，雙方談妥時間為1小時，並已4500元的代價發生關係，但時間到了男子卻還沒完事，女子卻起身就要離去，男子心生不滿，隨即搶走女子手機以及支付的4500元，並阻止對方離開，雙方因此爆發激烈拉扯，造成女子多處受傷。法院審理後，依強制罪嫌判罰男子5千元，如易服勞役。

根據判決，男子於2021年4月4日晚間與從事性交易的女子相約見面，隨後將人帶回住處，雙方也談好性交易時間為1小時，費用則為4500元。而當晚11時許，2人約定好的時間已結束，男子卻尚未射精，但女子已起身準備離去，沒想到男子卻因此心生不滿，搶走對方手機以及其所支付的4500元，接著拿起電話報案。

事發當時，男子因不願讓女子離開，雙方因此爆發激烈拉扯，導致女子全身有多處擦挫傷。此外，在警方抵達前，男子則先行歸還手機及4500元，並反告女子傷害。

全案經女子報警提告，男子於庭上坦承犯行，而法官則認為，男子為了阻止對方離去，竟搶走手機，此舉已觸犯了強制罪，最終判處罰金5千元，如易服勞役。全案可上訴。

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