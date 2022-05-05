快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」長期臥床曾氣切

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增3萬0035例本土個案，且新增通報73例中重症，且確認5例重症死亡，其中1人為僅有20多歲男性。根據指揮中心資料，該案本身長期臥床、有神經系統疾病、氣切病史，長期臥床使用呼吸器，原先通報中症轉為重症，因為肺炎併呼吸衰竭、新冠病毒感染死亡。

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▲▼指揮中心5/5說明新增中重症個案。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例17萬6213 人，當中有17萬5763人為輕症，輕症比例99.7%，中重症累積450例，當中395人中症、55人重症，重症中有33死。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日重症有6例屬於新增，當中3例死亡，死亡個案還有1人原通報重症，與1人原通報中症轉重症，總計5人死亡。

死亡個案中最年輕僅有20多歲，羅一鈞表示，這名年輕男性本身有腦傷合併慢性神經系統疾病，氣切後長期臥床，使用呼吸器，是因為這波疫情照護場所出現其他確診個案，採檢確診，因為長期用呼吸器，加上這波引起肺炎合併呼吸衰竭，新冠病毒和肺炎是主要死亡原因，沒有接種疫苗。

羅一鈞說，另外3案死亡個案為50~70歲，本身有癌症轉移病史，有些合併中風、糖尿病、心血管疾病，染疫後有呼吸衰竭、敗血症等情況，因為癌症以安寧照護，不插管、不使用呼吸器的方式處理。

另1名80多歲死亡個案，羅一鈞表示，有神經系統方面疾病，除了新冠之外，還有肺炎鏈球菌肺炎，主要是細菌性肺炎合併呼吸衰竭，多重感染導致染疫重症死亡。