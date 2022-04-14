自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

記者陳俊宏／綜合報導

美國女子Niki在Google擔任技術專案經理，她主動請調來台灣工作，現在想找一名台灣男友，「我有一份好工作，我不在乎他的薪水多少，只要比我高跟會講英文。」

Niki接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她來自多倫多，大學畢業後到西雅圖的微軟公司上班，上了3年搬去矽谷，轉去Google當技術專案經理，負責消費者硬體端，包含筆電、平板類產品。

Niki說，去過中國和台灣出差好幾次，真的很喜歡這份工作，尤其到亞洲工廠端做事，看著自己的產品被製造出來總是很興奮，所以她問老闆可不可以調到台灣，也獲得對方同意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼Niki大讚台灣生活很棒。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

「但我發現調來台灣，薪資會少原本的一半以上」，Niki表示，但她真的很想來台灣，因之前來過很多次，非常嚮往台灣的安全性及友善的素食環境，還是決定來了。她來台一年後直言，比較喜歡在加州工作，因同事比較多，有更多的會議和刺激的事；在台灣，她的團隊比較小，所以比較寂寞一點。

Niki指出，有跟一些台灣男生約會過，還不錯，也注意到一些文化差異，所謂的「棒球規則」不太一樣，台灣步調比較慢；至於個人生活在台灣比較豐富，在這交朋友很簡單，大眾運輸也比美國還方便，下班後找朋友不用花好幾小時才能到，也可參加很多活動。

「在台灣的生活很棒，這種快樂感覺是金錢買不到的。」Niki搬來台灣超過一年，現在想交一名台灣男友，「我有一份好工作，我不在乎他的薪水多少，只要比我高跟會講英文。」