　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情衝擊　屏東黑鮪魚文化觀光季5／7海洋音樂會延期

▲屏東縣黑鮪魚季5/7海洋音樂會延期，相關活動仍如常辦理 。（圖／縣政府提供，下同）

▲屏東縣黑鮪魚季5/7海洋音樂會延期，相關活動仍如常辦理 。（圖／縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東黑鮪魚文化觀光季開幕暨海洋音樂會受疫情影響，決定將會有不特定大量群眾聚集的「海洋音樂會」延期，開幕儀式則提前於6日下午4:30在東隆宮前廣場舉辦。

▲屏東縣黑鮪魚季5/7海洋音樂會延期，相關活動仍如常辦理 。（圖／縣政府提供，下同）

▲屏東縣黑鮪魚季5/7海洋音樂會延期，相關活動仍如常辦理 。（圖／縣政府提供，下同）

傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，黑鮪魚季是國內最知名的觀光產業活動，地方寄望甚深，但考量疫情變化，評估後決定將原本結合開幕式舉辦的「海洋音樂會」延期到6月中旬以後擇期辦理，開幕式則調整至5月6日下午4時30分，祝賀第一鮪船長及得標店家，當天還會有神秘嘉賓蒞臨現場，仍然邀請全國民眾來東港地區品嚐或購買海鮮商品。

鄞鳳蘭表示，黑鮪魚季每年都會結合產業推出文創品，今年以加價購方式推出限量紀念版「烏龍茶燒酎」，淡淡的烏龍茶香再搭配肥美的生魚片，好酒與美食相得益彰，美味更加倍!

她說，這款限定版烏龍茶燒酎紀念酒，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，也是台灣第一支外銷日本的燒酎，可以直接喝，也可以兌開水、兌熱水、加冰塊，甚至加牛奶、加碳酸水喝都有不同的風味。

黑鮪魚季活動期間，民眾只要在大東港地區（含新園鄉、東港鎮、琉球鄉、林邊鄉）餐廳單筆消費滿2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿單筆消費滿1200元，憑發票或收據加價100元，即可獲得一瓶烏龍茶燒酎，數量有限，換完為止。民眾可在指定的18處商店兌換。

今日縣府邀請首度合作的Global Mall環球購物中心翁君鎧協理及林昇穎協理共同到場，請廚師現場炙燒黑鮪魚料理，並介紹今年的合作分為三大項，特別祭出黑鮪魚獨家限定料理，包括大河屋、秋風軒mini鍋物，5月14日至22日每逢週末六日推限量黑鮪魚獨家料理破天荒只要188元；環球Online即日起線上首度開闢「黑鮪魚季專區」，黑鮪魚、東港在地名產全台直送； 5月20日至29日連續兩週五六日舉辦「夏日派對市集」，除了東港在地美食和伴手禮推廣，還有闖關、手作DIY等活動，另5月25日更舉辦首場現流秀，憑當日館內不限金額發票即可免費兌換價值破百元鮮美的上等鮪魚中腹，限量50份。

更多黑鮪魚季活動詳情請至屏東縣政府官網，或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
電子圍籬退場！　陳時中：本週五與地方討論
「快篩陽視為確診」防疫險會理賠？　金管會這樣說
被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲回應了
確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要
1張圖秒懂「快篩陽、收到接觸警示」該怎辦　醫：別等通知了
快訊／今+28420例！新北「單日首破萬例」　全台各縣市數據
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

臺南移居、宜居臺南　適合過日子的好地方

推廣潔牙顧健康　台東縣府舉辦學童潔牙線上觀摩

跟蹤騷擾就是犯罪！跟騷法 6／1上路　恆警配合福安宮加強宣導

打火兄弟全年無休　世界消防員日縣長贈消防分隊米乖乖

關山米國學校取得興辦事業許可　建物多元再利用

疫情衝擊　屏東黑鮪魚文化觀光季5／7海洋音樂會延期

突破使用限制！台東米國學校獲興辦事業許可 　朝多元功能規劃

台東兩處人工濕地生態導覽「全程免費」　8場次即日起報名

落實金融機構反詐騙宣導　嘉義警攜手金融行庫成功阻詐

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

臺南移居、宜居臺南　適合過日子的好地方

推廣潔牙顧健康　台東縣府舉辦學童潔牙線上觀摩

跟蹤騷擾就是犯罪！跟騷法 6／1上路　恆警配合福安宮加強宣導

打火兄弟全年無休　世界消防員日縣長贈消防分隊米乖乖

關山米國學校取得興辦事業許可　建物多元再利用

疫情衝擊　屏東黑鮪魚文化觀光季5／7海洋音樂會延期

突破使用限制！台東米國學校獲興辦事業許可 　朝多元功能規劃

台東兩處人工濕地生態導覽「全程免費」　8場次即日起報名

落實金融機構反詐騙宣導　嘉義警攜手金融行庫成功阻詐

結合餐廳、市集、咖啡館與製麵室　新美式風格義大利餐廳5／6試營運

5月9日停不了火！俄駭人大計劃曝光　內部消息揭：最少再打4個月

新生兒慎防RSV！一不留神恐須用呼吸器或住加護病房

才4月慧洋營收獲利雙創新高、單月EPS1.86元　法人相當看好慧洋後市

18歲就32E成男人尤物　21歲女崩潰動手術讓「大胸消風」：改變人生

封測大廠頎邦群聚感染大爆發　800人PCR檢測「200人陽性」

共融式新玩法！宜蘭羅東「船型溜滑梯」吸睛又刺激　還內建噴水池

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

「2瓶啤酒不會超標」自信一吹GG了　累犯照片將上網...秒變網紅

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

地方熱門新聞

羅智強入籍桃園　龜山區42年老公寓是新家

被爆獨厚台積電子女！油廠國小評估改制科學實中喊卡

澎湖＋15！夜店狂嗨4人先後確診

嘉義水上荔枝椿象暴增　小黑蚊入侵

台61線雙向觀音至永安路段　5/4-8交通管制

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

蔡宗豪獲謝龍介、趙少康、羅智強力挺支持

台南學校教職員工生快篩試劑6日起在校領取

台南騎樓障礙重重勿再漠視人行安全

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

台南法拍會入帳186萬元

安心即時上工計畫再延長1年

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

有好康！打滿3劑台東住宿買二送一

更多熱門

關鍵字：

2022黑鮪魚文化觀光季東隆宮

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

麻古茶坊限時3天買1送1！

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面