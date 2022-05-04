疫情衝擊　屏東黑鮪魚文化觀光季5／7海洋音樂會延期

▲屏東縣黑鮪魚季5/7海洋音樂會延期，相關活動仍如常辦理 。（圖／縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東黑鮪魚文化觀光季開幕暨海洋音樂會受疫情影響，決定將會有不特定大量群眾聚集的「海洋音樂會」延期，開幕儀式則提前於6日下午4:30在東隆宮前廣場舉辦。

傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭指出，黑鮪魚季是國內最知名的觀光產業活動，地方寄望甚深，但考量疫情變化，評估後決定將原本結合開幕式舉辦的「海洋音樂會」延期到6月中旬以後擇期辦理，開幕式則調整至5月6日下午4時30分，祝賀第一鮪船長及得標店家，當天還會有神秘嘉賓蒞臨現場，仍然邀請全國民眾來東港地區品嚐或購買海鮮商品。

鄞鳳蘭表示，黑鮪魚季每年都會結合產業推出文創品，今年以加價購方式推出限量紀念版「烏龍茶燒酎」，淡淡的烏龍茶香再搭配肥美的生魚片，好酒與美食相得益彰，美味更加倍!

她說，這款限定版烏龍茶燒酎紀念酒，曾獲比利時世界品質評鑑大會Monde Selection銀牌，也是台灣第一支外銷日本的燒酎，可以直接喝，也可以兌開水、兌熱水、加冰塊，甚至加牛奶、加碳酸水喝都有不同的風味。

黑鮪魚季活動期間，民眾只要在大東港地區（含新園鄉、東港鎮、琉球鄉、林邊鄉）餐廳單筆消費滿2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿單筆消費滿1200元，憑發票或收據加價100元，即可獲得一瓶烏龍茶燒酎，數量有限，換完為止。民眾可在指定的18處商店兌換。

今日縣府邀請首度合作的Global Mall環球購物中心翁君鎧協理及林昇穎協理共同到場，請廚師現場炙燒黑鮪魚料理，並介紹今年的合作分為三大項，特別祭出黑鮪魚獨家限定料理，包括大河屋、秋風軒mini鍋物，5月14日至22日每逢週末六日推限量黑鮪魚獨家料理破天荒只要188元；環球Online即日起線上首度開闢「黑鮪魚季專區」，黑鮪魚、東港在地名產全台直送； 5月20日至29日連續兩週五六日舉辦「夏日派對市集」，除了東港在地美食和伴手禮推廣，還有闖關、手作DIY等活動，另5月25日更舉辦首場現流秀，憑當日館內不限金額發票即可免費兌換價值破百元鮮美的上等鮪魚中腹，限量50份。

更多黑鮪魚季活動詳情請至屏東縣政府官網，或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲頁查詢。

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