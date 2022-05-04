台中又傳虐兒案！資歷10年保母涉性侵　1歲童下體挫傷、包皮潰爛

▲台中疑傳保母虐兒案。（圖／立委何欣純辦公室提供）



記者鄧木卿／台中報導

台中市傳疑似虐童憾事！一位民眾去年7月間將1歲大的兒子「小佑」(化名)委託給張姓保母照顧，不料卻在今年4月發現兒子下體挫傷、包皮龜頭發炎，甚至疑遭性侵，立即向立委何欣純求助；服務處副主任賴美連指出，家人在1月時就曾反應保母管教可能失當，但遲無下文，而保母家中監視器案發時「剛好故障」，讓她質疑市府幼托機制亮紅燈。

何欣純表示，近來接獲民眾陳情，指出該民眾去年7月間，透過台中市政府居家托育服務中心系統，找到位在漢口路的張姓居家保母，協助照顧家中一歲大的小佑(化名)，每月費用為16500元。

不過去年年底開始，民眾卻發現兒子的眼睛、大腿及臉部有不明傷痕，起初覺得可能是男娃較活潑好動，難免跌跌碰碰不以為意，直到今年4月19日赫然發現兒子下體紅腫、大腿內側有不明傷痕，才驚覺事態嚴重。

父親表示，第一時間曾質問保母，對方卻宣稱是「小孩泡在尿布裡的尿太久，才造成這些傷」，但這樣的說法讓他們無法接受，要求保母出示家中監視器畫面，對方則宣稱機器故障「沒有錄到」，讓他們相當氣憤。

何欣純大里服務處副主任賴美連表示，就她了解，小佑父親在今年一月間，就發現孩子情緒的十分躁動，懷疑保母有不當管教情形，家長也曾向居家托育服務中心所轄第三區人員反應，但卻根本沒有下文。

▲男童疑遭保母虐待，身上被家長發現有不少瘀傷。（圖／立委何欣純辦公室提供）



事後，男嬰家人也在第一時間終止與張姓保母的收託關係，且帶小佑到醫院求診，經醫師診斷後，發現小佑的龜頭包皮發炎、大腿內側挫傷，生長曲線也從去年10月的50~85%退步至15%，中國附醫醫師甚至懷疑小朋友遭性侵。

父親難過說，因去年疫情緣故，覺得找居家保母的環境較單純及安全，「沒想到過去新聞看到的虐嬰憾事，竟發生在自己身上，真的很難過」，目前家屬已完成小佑的驗傷手續，並在4月21日於台中市警察局第二分局製做筆錄控告保母，全案已朝妨害性自主方向偵辦。

▲小佑的父母也已持驗傷單前往警局怒告保母。（圖／立委何欣純辦公室提供）



針對男童疑似遭保母不當對待一案，社會局表示，家防中心接獲通報後，陪同家屬驗傷並提供法律諮詢服務，經調查，保母違反兒權法第49條，將依法裁處。此案也啟動性侵害案件調查，相關物證移交檢警偵辦。

社會局說明，涉案保母年資10年，為合法收托，案發後居托中心5次訪視。由於調查結果認定保母違反兒少權法，保母另外收托的3名幼兒，居托中心將積極協助轉介。

此外，家長反映曾向居托中心投訴孩子遭不當管教，卻遲遲沒有下文，社會局澄清，並無收到居托中心回報，將要求居托中心說明，若屬實將追究居托中心責任。