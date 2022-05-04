居家隔離「同住家人染疫」！過來人曝2點做好：無罩交談也安全

▲媽媽確診在家隔離，爸爸也染疫確診了。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

本土疫情持續延燒，現在已進入每天新增破萬例的「疫情成長期」，居隔人數也瞬間暴增，自4月26日起實施居隔「3+4」新制，一名網友表示，爸媽都打過3劑疫苗了，雖然輕症可以在家隔離，不過媽媽在家隔離期間，爸爸也染疫，因此好奇問「有人跟確診家人同住，卻沒有染疫嗎？」

原PO在PTT發文，父母都打過3劑莫德納，媽媽30日確診之後便待在家隔離，但是偶爾也會走出來活動，不可能「真的完全隔離」，而爸爸於3日也確診，她則是於今日早上快篩，第二條線是淡紅色。由於同住屋簷下，每天生活在一起，是親密接觸者，如果一人確診，可能其他人也會染疫，因此好奇想問問大家，「有案例是跟確診家人同處幾天，但沒有確診的嗎？」

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貼文一出，有過來人表示通風、沒共餐是關鍵，「家人3週前確診，其他人都沒中，覺得關鍵是通風+沒共餐，確診的20多歲，3劑疫苗打3M，我和另2位也3M，另1位AMM，會提到通風，是因為確診的家人在病發第2、3天都有無罩和其他人近距離(2m)交談，原本也以為會中，猜測應該是客廳比較大+陽台門常開有對流，給大家參考」。

▲有網友指出，通風很重要。（圖／翻攝自PTT）

其他網友則表示，「我家呀，我老公確診，其餘家人共7人都陰性，重點我老公還沒什麼症狀」、「堂嫂確診，堂哥一起住了，一週以上了，完全沒事」、「去年親戚家一個人中其他同住的四個家人都正常」、「我主管，兩個小孩跟老婆都發燒確診，但他陰性」、「有啊，我兒子同學父母確診，小孩只好一起被關在防疫旅館10天，到最後第10天父母還是陽性，但一路孩子都陰性」。

不過，也有網友指出，跟身體的抵抗力有關係，「我有跟確診者在一個小房間抽菸聊天一個小時左右，房間能放一張小桌子、兩張椅子，也沒有確診，大家都是三劑莫德納，我那朋友也是，不過他們全家都確診了」。

