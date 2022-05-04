4星座「30歲後愈來越有錢」！努力轉化為財運　中年發達老來富

▲這「4星座」年過30歲後會越來越有錢。（示意圖／達志影像）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一夜致富是不少人的夢想，但比起想著不勞而獲，腳踏實地努力工作的人，能夠「中年發達，老來富」也是非常棒的事！塔羅牌老師艾菲爾即分享指出，水瓶座、射手座、金牛座、巨蟹座這4星座的人，年輕時很努力，有自己的目標和想法，等到年紀過了30歲後會愈來越有錢，老年生活有保障。

水瓶座

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水瓶座的人早年在他人的眼中顯得有些古怪、活在自己的世界裡，不過也因此造就了能夠專心在有興趣的事物上，隨著時間的推移，你對於許多事物都有自己的一套見解與看法，能夠看到隱藏在事情表面底下的真相，自然也能夠嗅到市場上隱藏的商機，結合你不按牌理出牌的思考路線，一出手便能擄獲眾人的視線，造成話題，錢財也就蜂擁而至，三十歲之後的你，靠著聰明才智與創意致富。

射手座

射手座年輕時期容易血氣方剛、做事缺乏瞻前顧後的細膩心思，不過在經過歲月的洗禮後，衝勁中會多了思考，成為通往成功的助力。同時，你無畏困難與樂觀的態度、樂於汲取新的知識，懂得結合與創新的道理，往往能在競爭者中被看見，這也是為什麼你在30歲後便能看到好的成果，因為你不怕比別人多吃苦，為自己累積了一定的實力與財力。

巨蟹座

天生比較缺乏安全感的巨蟹座，在30歲之前或許都在不安之中徘徊，也不懂得要把握機打拼事業。不過，歷經人生的起落，30歲之後，你的個性越發成熟，懂得自己找到安全感，加上溫柔細膩，在照顧他人方面也很有一套，於是你能夠將這些心路歷程分享出來，透過經營網路、出書或是其他的傳播方式，為他人指點迷津、給予方向，讓你的生活在心靈與財富方面都將越來越富足！

金牛座

金牛座的個性憨厚而為人穩妥、踏實，早年時總是一步一腳印前進，雖然在打拼事業的路途上顯得比其他人慢，能夠賺到的金錢也相對的少，然而，就是這樣穩扎穩打在你專注的領域裡，累積下來的經驗與基礎非常穩固。這些用汗水換來的成果，成為你在30歲之後的優勢，同時也是開始收穫轉化成金錢的時候，利用賺取來的金錢，投資自己或是其他用途，財富便從各方向你湧來，讓你成為真正的有錢人。