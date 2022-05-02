年紀最小重症！未滿1歲女嬰「診所未篩」　羅一鈞公布原因

記者嚴云岑／台北報導

年齡介於3~12個月中間女嬰，4/26高燒39度被家長帶往診所就醫，但診所未幫其採檢，直到4/28呼吸困難送急診才確診，為今年最年幼重症個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，診所是評估個案無相關接觸史，加上孩童年紀很小不適合快篩，才未在當下給予快篩試劑，但提醒小小孩免疫系統不夠成熟，病程變化快速需要特別留意。

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增21例中重症個案，其中1人為未滿1歲女童，年齡介於3~12個月中間，本身有神經系統疾病，4/28因呼吸窘迫插管使用呼吸器送加護病房，投以瑞德西韋治療，至今仍在加護病房治療中。

羅一鈞表示，女嬰到診所就診時確實有發燒症狀，但診所並未詢問到相關接觸史，才沒有在當下予以採檢，只要家長帶回觀察，過2天女嬰又出現呼吸困難、喉嚨沙啞等症狀，家長才帶到急診就醫，當時就有呼吸困難與呼吸窘迫問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞提到，女嬰病程之所以進展快速，是因為小朋友年紀小，免疫系統不夠成熟所致。指揮中心就醫分流條件也有提到小於1歲孩童若有高燒、染疫發燒情形，就列為就醫分流收治條件，相關醫療院所若發現上述情形，也須特別留意評估。