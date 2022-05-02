今增21例中重症「3人死亡」　80多歲安寧癌患確診後返家過世

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎又奪3命！中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增21例中重症，其中3人死亡。死亡個案為2女1男，年齡介於70多歲至90多歲間，都有多重慢性疾病或癌症病史，其中80多歲女性為採安寧照護的癌症病患，曾接種過2劑疫苗，確診後應家屬要求採居家照顧，最後於家中過世。

指揮中心表示，今日新增死亡個案為2女1男，年齡介於70多歲至90多歲間，都有多重慢性疾病或癌症病史，1人在家、2人送醫後過世。

除了80多歲女性外，另有一名70多歲男性也有癌症、心肌梗塞、慢性腎病與洗腎病史，未曾接種疫苗，確診後送醫入住加護病房，僅使用氧氣面罩，未插管也未使用呼吸器，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭與敗血性休克，送醫不久就過世。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於90多歲女性則有糖尿病、慢性腎病史，接種過1劑疫苗，確診後等待後送期間在家中昏迷，送醫後未使用呼吸器就死亡，死因為新冠肺炎併心肺衰竭。

▲5／2本土中重度以上個案說明。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，本土疫情1月至5/1累計10萬6912例病例，輕症10萬6637例，輕症率99.75%；中症240人，中症率0.22%，重症35人，重症率0.03%。1至4月期間累計275例中重症個案，其中18人喪生。