私刑討債虐死人！「火燒陰毛、逼舔尿」　惡男遭判7年2月定讞

▲謝姓男子幫友人討債，竟私刑打死對方，被判刑7年2月。（示意圖／Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

男子蔡裕豐與黃姓男子有債務糾紛，2019年蔡男與友人謝志雄在萬華某清茶館巧遇黃男，而謝男為了力挺好友，竟出手毆打黃男，還拿打火機燒體毛、逼他舔留在地上尿液，最後黃男傷重不治。一、二審均判謝男7年2月徒刑，全案上訴到最高法院，但近日判決出爐，法官駁回上訴定讞。

判決指出，謝男2019年4月間與魏、蔡2名友人在萬華某清茶館巧遇黃男，而因黃男與蔡男間有債務糾紛，謝男一見便上前替蔡男討債。後來一行人轉而到友人家中談判，眾人開始對著黃男拳打腳踢，甚至持牌尺毆打，再輪流持跳繩甩打黃男手、腳、腹部等處。

不僅如此，蔡男還喝令黃男脫去衣物，謝男再以繩索將黃男雙手綑綁，並將香蕉塞入黃男口內阻止其呼救。4人一陣圍毆之後，又拿出打火機，燒黃男的腹部及下體體毛，黃男不堪遭毆，因而尿失禁，沒想到4人又喝令黃男舔他留在地上的尿液，黃男迫於威勢只好照辦。

豈料，4人仍不肯罷手，持續將黃男打趴在地，蔡男見狀竟還喝令，「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院。」黃男雖掙扎爬起，但因地上有香蕉、尿液，黃男仰天滑倒，頸椎摔到脫臼而神經性休克。友人趕緊打電話報警，但黃男最後仍傷重不治。

檢警獲報後展開追緝，其中2人涉案部分由法院另案審理，至於蔡男則未到案遭到通緝，最後法院僅審理謝男涉案部分。一審法院審理後，認為他犯「傷害致人於死罪」，但犯後又翻易供詞，原本承認犯罪又改口說沒有成罪；不過考量他與被害人家屬達成和解，一、二審均判謝男7年2月徒刑，全案上訴到最高法案，但仍遭到駁回。全案定讞。