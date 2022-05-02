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大陸 大陸焦點 特派現場

「半導體短缺」波及大陸保時捷　車主抗議遭強盜式減配

▲▼ 大陸保時捷減配 。（圖／翻攝 保時捷微博）

▲ 「半導體暫時短缺」，保時捷中國宣布減配遭車主抗議  。（圖／翻攝 保時捷微博）

記者任以芳／綜合報導

近期有許多大陸車主投訴訂購的保時捷遭無故減配後，官方承諾免費加裝取消，改為2300元人民幣代金券補償。對此，保時捷在4月30日公開致歉，目前已成立特別工作組找到解決方案，還是引發許多大陸車主不滿。

綜合陸媒報導指出，大陸黑貓投訴平台出現大量投訴，不少大陸車主提供合同文件，保時捷向車主稱「半導體產能嚴重短缺」，需要對車輛上的產品配置進行臨時調整，將原有的電動轉向柱調整為臨時使用手動轉向柱，並保證等電動轉向柱採購完整後將會立即通知車主，免費加裝。

公告才發出去沒多久，保時捷又表示，將取消免費加裝電動轉向柱的措施取消，取而代之的是賠償車主2300元（單位：人民幣，同下）代金券補償。

▲▼ 大陸保時捷減配 。（圖／翻攝 保時捷微博）

▲▼ 大陸保時捷減配 。（圖／翻攝 保時捷微博）

▲ 大陸保時捷減配，車主投訴  。（圖／翻攝 保時捷微博）

根據車主投訴，「在4S店單獨加裝電子裝轉向柱大約需要3萬元，這樣補償不夠。」引發大量車主不滿。

還有車主表示，「去年4月底訂購一輛保時捷卡宴，當時車輛配置單中明確顯示方向盤電動調節，但同年11月底提車，得知方向盤電動調節因為『缺芯片』暫時沒有安裝，等有貨才補裝。

最後，該車主從網上得知保時捷中國3月底取消補裝，官方並未動告知消息。他說，「明顯就是欺詐」。

此外，不少車主投訴保時捷「強盜行為」，希望保時捷加裝電動轉向柱或者賠償3萬現金。保時捷官方微博也有不少網友評論「還我電動轉向柱」。

保時捷新聞中心日前發布《保時捷中國致車主的一封信》，就電動轉向柱減配一事向車主致歉。內文稱「全球性半導體產能短缺情況仍非常嚴峻，疫情擴散讓形勢雪上加霜」。保時捷總部在進行諸多努力協調後，仍無法預估電動調節功能相關芯片的到貨時間。這意味著，此前的恢復更換計劃充滿不確定性和無限期等待。

面對官方千字回應，大陸網友和車主不買帳。有人抗議，「說了等於沒說」，有的認為保時捷國內外標準不一樣，「國外退1200美金，國內2300代金券真是醉了」；還有的調侃「幸虧買不起保時捷，要不然得多煩」

保時捷世界銷量，根據最新數據顯示，2022年一季度，保時捷全球交付68426輛，其中在中國市場交付17685輛，同比下降了20%，但穩居全球第一單一市場。

▼ 保時捷新聞中心發布《保時捷中國致車主的一封信》 。（圖／翻攝 保時捷微博）

▲▼ 大陸保時捷減配 。（圖／翻攝 保時捷微博）

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