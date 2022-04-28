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社會 社會焦點 保障人權

500匹馬力賓士「西裝暴徒」擾人清夢　台中警抄5車罰1萬2

▲▼逾500匹馬力賓士改裝音爆炸街擾人清夢，台中環保局取締5車、開單12900元。（圖／警方提供）

▲▼逾500匹馬力賓士改裝音爆炸街擾人清夢，台中環保局取締5車、開單12900元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

汽機車改裝後半夜飆速製造巨大噪音擾人清夢，台中市警察局第五分局會同環保局、台中區監理所，27日晚間在北屯區中清路與后庄路及后庄北路口聯合稽查，加強取締改裝車輛及噪音檢測，攔查變更排氣管噪音車5輛汽機車，包括其中一輛超過500匹馬力的進口轎跑車，環保局依噪音管制法第26條祭出罰單，開出罰單12900元，並限期改善複驗合格為止。

▲▼逾500匹馬力賓士改裝音爆炸街擾人清夢，台中環保局取締5車、開單12900元。（圖／警方提供）

近來北屯區中清路段夜晚常有噪音車製作高分貝聲量擾人清夢，當地居民不勝其擾，警方昨晚規劃警力，封閉中清路與后庄路及后庄北路口實施「環、警、監聯合稽查」，針對「改裝排氣管」及「酒後駕車」等違規加強取締，共針對2輛汽車、3輛機車開單。

▲▼逾500匹馬力賓士改裝音爆炸街擾人清夢，台中環保局取締5車、開單12900元。（圖／警方提供）

其中一輛進口賓士轎跑車，高達571匹馬力，依規標準是93分貝，但實際測得99分貝，盡管車主喊冤，強調原裝進口沒有改裝，環保局仍開單告發。

▲▼逾500匹馬力賓士改裝音爆炸街擾人清夢，台中環保局取締5車、開單12900元。（圖／警方提供）

警五分局長林沐弘呼籲，居住安寧權是人格法益中的一環，也是目前已開發國家立法保障之權益，希望車主能理性尊重，讓居民有一個安寧的居住環境，並呼籲駕駛人勿貪杯開車，避免多個家庭破碎，酒駕不開車、開車不酒駕，保障用路安全。

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