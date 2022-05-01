▲英系立委全力相挺 蔡易餘冒風雨陪山田摩衣掃街。（圖／山田摩衣提供）

記者徐政璿／台北報導

民進黨新北市議員初選民調將於明（2）日正式展開，即便今（1）日氣溫驟降且沿途下著大雨，立委蔡易餘仍於晚上專程陪同新北市板橋區議員擬參選人山田摩衣進行車隊掃街，於初選最後關頭展現全力相挺立場。

蔡易餘表示，山田摩衣長期都在立法院長游錫堃辦公室服務，是游錫堃的愛將，自己跟對方也是很好的朋友。山田摩衣有十年以上的中央、地方服務經驗，所以對於服務鄉親、地方經營都非常有一套，也再度拜託板橋的民眾如果有接到電話民調，一定要唯一支持山田摩衣。

山田摩衣表示，很感謝蔡易餘在風雨之中還專程來到板橋表達支持，自己也對對方感到十分不好意思。山田摩衣說，即便自己參選以來遭遇許多挫折，但有來自各地、各派系的朋友們前來協助，仍讓自己心中感到十分溫暖，自己也會更加努力來回報大家與民眾的支持。

蔡易餘不但全程陪同山田摩衣掃街，還親自「獻聲」擔任車隊麥克風手，即便路上下著大雨，蔡易餘極具特色的聲音仍吸引不少路上民眾注目。蔡易餘強調，山田摩衣是台日混血，但是從小在台灣長大，是道地的台灣女孩，希望板橋的民眾可以給予支持，也再度強調台日友好關係。