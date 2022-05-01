民進黨官員公然說謊？首款唾液快篩過關　她抓怪怪的

▲本土疫情延燒。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情爆發，食藥署4月29日公布首款家用唾液快篩審核過關，但國民黨立委林奕華指出，自己4月27日曾質詢衛福部政務次長薛瑞元，他當時說沒有廠商申請，但隔兩天就公布已核准，「民進黨官員在立法院可以公然說謊？」

林奕華表示，首款家用唾液快篩審核過關，大家本來很開心，政府終於聽到人民的聲音；但心想不對，薛瑞元次長之前才在答詢時說沒有人來申請，竟然隔兩天就核准？這是公然欺騙還是不方便先行透露？之後發現，首家核准引進唾液快篩試劑的「福又達生物科技股份有限公司」，創辦人是高端的副董事長兼總經理陳燦堅。

林奕華砲轟，多少兒童因為鼻腔快篩而感到恐懼？多少民眾因為買不到快篩而擔憂？政府一直說超前部署，但看到許多先進國家快篩不但便宜，而且選擇多樣化；我國的價格昂貴、沒什麼選擇性，一切都操縱在政府的手上，讓人有幫特定廠商發國難財的質疑。

林奕華批評，若政府真心為人民著想，為什麼到疫情大爆發快篩試劑和藥品也沒準備好？現在開始核准又看到滿滿利益的影子？

對於家用唾液快篩跟高端有關一事，指揮中心指揮官陳時中表示，他是正常公司，廠商產品沒分藍綠，這次依照科學證據法定要求辦理。