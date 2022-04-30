首宗實名制快篩試劑竊案！兄幫弟買2盒　順手拿回千元鈔

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一對中年兄弟檔28日中午12點多，到雨農路上一間藥局購買2盒快篩試劑，事後店員才發現兄弟沒結帳就跑了，因此急忙報案。警方循線找到兄弟檔，對方解釋，以為已經結帳完所以把試劑拿走，沒有要偷竊的意圖，目前警方正持續釐清案情。

▲▼哥哥得知弟弟去買快篩試劑，趕緊跑到藥局查看。（上圖／達志影像／美聯社、下圖／記者陳雕文翻攝）

警方循線聯繫上，從事服務業的52歲李姓男子否認犯案並辯稱，當時得知47歲（疑似精神異常）的弟弟要去藥局買快篩試劑，他擔心弟弟跟店員的溝通出問題，急忙跑去藥局查看，到場看到弟弟站在門口，李男就幫弟弟跟櫃台說，「麻煩2盒快篩試劑」。但後來李男忘記他還沒結帳，結果就把桌上的千元鈔、健保卡、試劑一起拿走離開。

▲哥哥（白襯衫）進藥局準備幫弟弟（黑衣）結帳。（圖／記者陳雕文翻攝）

走出藥局後，李男馬上把試劑交給弟弟，看似哥哥照顧弟弟的感人舉動，但監視器卻拍到，李男在藥局裡掏出千元鈔結帳，最後卻連試劑一起拿走，直到藥局人員回放檢查監視器畫面，決定報案。

▲哥哥拿走快篩試劑以及原本放在櫃檯的千元鈔。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方循線找到李男，他否認犯行並解釋，自己沒有要偷試劑，他是要幫弟弟拿的，之後會再到案說明。目前警方已調閱附近監視器等相關畫面，會持續釐清案情。

▼哥哥一走出藥局就把快篩試劑交給弟弟。（圖／記者陳雕文翻攝）