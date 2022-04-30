唾液快篩也納實名制？　陳時中曝關鍵：等專家討論

▲指揮中心4/30記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署昨日公布首件通過專案輸入核准的韓國製家用唾液快篩，讓未來快篩可以有免戳鼻的選擇，至於是否會納入快篩實名制來供應，指揮中心指揮官陳時中說，要再和專家討論，但他也說，要能證明準確度可以到更高的Ct值，廣泛使用比較會被認同。

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▲食藥署通過首款家用唾液快篩EUA。（圖／翻攝食藥署網站）

新冠疫情升溫，使用快篩機會大增，但現行篩檢方式都是經鼻咽、鼻腔採檢，戳鼻子過程相當不舒服，就有立委呼籲放寬進口唾液快篩試劑。食藥署昨日下午就核准專案輸入一款韓國產家用唾液快篩-「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組Gmate COVID-19 Ag Saliva」。

根據其檢附資料，該唾液快篩的陽性一致率達95.83%，陰性一致率99.6%，食藥署標準為陽性一致率超過80%與陰性一致率達98%以上，有達到標準。

食藥署表示，廠商總申請量為3千萬劑，不過引進還需要經過貼中文標示、附中文說明書等流程，估計實際上市販售還需要點時間。

外界關心其價格與輸台時間，陳時中今日表示，該產品Ct值23、24可以驗出，相較於鼻咽快篩可以驗到Ct值30，使用上會有一些限制；由於未徵用，價格並未管制，主要是受市場認同度影響；食藥署方面是給予核可，但何時會上市他不清楚。

至於是否會出現在快篩實名制中，陳時中說，要再和專家討論，但他也說，要能證明準確度可以到更高的Ct值，廣泛使用比較會被認同。