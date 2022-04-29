越妻兼差色情按摩「親妹幫錄影」　夫撿到SD卡崩潰：才新婚1年

▲桃園一男子在家中撿到一張SD卡，裡面竟是新婚妻子從事全套色情按摩的錄影，崩潰訴請離婚，桃園地院經審理判准。

記者郭玗潔／新北報導

桃園一男子阿民(化名)和越籍黎姓女子新婚剛過一年，在黎女回鄉探親時，阿民在家中撿到一張SD卡，裡面竟是黎女婚後從事全套色情按摩的錄影，還由黎女妹妹負責掌鏡。黎女知道事情暴露後避不見面，阿民崩潰提告通姦、訴請離婚，通姦罪因除罪化無果，經桃園地院審理，認為兩人婚姻難以修復，判准離婚。

阿民於107年4月與黎女結婚，108年7月黎女回越南探親，阿民在家中發現一張SD卡，裡面竟是黎女婚後從事色情按摩的性交影片，阿民認出影片為黎女妹妹協助拍攝，衝去與黎妹對質，黎妹不願回應，兩人發生拉扯爭執，阿民還被黎妹控告妨害自由。

黎女獲知阿民發現此事，從此神隱，兩人開始分居。阿民因聯絡不到黎女，於108年向移民署報請失蹤，移民署找到黎女，但黎女不願回家，阿民於是提出通姦罪告訴，並在審理期間想與黎女離婚，黎女因為居留權而不願意，且逢大法官通姦除罪化也使黎女避開刑責。到了110年6月，黎女為了拜託阿民幫忙辦理延期居留，又主動聯絡阿民，稱阿民幫忙才願意離婚。

桃園地院調出黎女出境資料，發現黎女於109年3月28日入境後，無再出境紀錄；並參考阿民友人指證，到阿民家作客只看過黎女3次，就未再見過人，確認2人分居事實；加上阿民所提供黎女性交易的影片，認為兩人婚姻已生重大破綻而難以維持，也難期待有回復之可能，判准離婚。