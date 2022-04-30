俄軍頭盔一踩就破！前線影片揭露「超爛軍備」　子彈直接射穿

▲俄軍士兵的頭盔一踩就破。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭已2個月，然而期間卻陸續傳出俄軍多數士兵未能接受完整訓練就被送上戰場，又或是後勤補給線出狀況，因而陷入苦戰。如今更有第一線的影片流出，顯示俄軍的軍備根本就是「紙糊的」，頭盔不但一踩就破，急救箱內更是只有幾本說明書和止血帶。事實上，早在先前烏軍就曾踢爆，在尋獲的俄軍軍備中發現，防彈背心裡裝的竟是薄紙板。

根據《太陽報》報導，一名來自加拿大的烏克蘭國際志願軍在社群媒體上發布了一段影片，瞬間廣為流傳。在影片中可以看到，他一腳就踩破了俄軍的頭盔。在另外一段影片中，2名烏克蘭士兵撿起來一頂被遺棄的俄軍頭盔，只見頭盔上子彈穿過的位置，直接碎裂成一個大洞，毫無保護功能。

俄羅斯擁有全球第五大的國防預算，光是2021年就高達524億英鎊（約新台幣1.9兆元），但是基層士兵的軍備質量卻是慘不忍睹。

▲俄軍急救箱的內容物（左）與烏克蘭（右）相比，顯得極為寒酸。（圖／推特）



還有一張照片公開了俄烏前線的急救箱差異，從照片中可以看到烏克蘭軍隊的急救箱中，有剪刀、插管工具等各式醫療工具，但是一旁的俄軍急救箱卻只有寥寥的幾本說明和一條止血帶。該張照片瞬間被俄羅斯傭兵瘋傳，他們寫道，「這就是普丁和紹伊古（俄羅斯國防部長）給我們的。」

前白宮國家安全委員會俄羅斯事務主任埃德蒙茲（Jeffrey Edmonds）稱，「俄羅斯人在軍隊投入大量資金，我相信急救箱並不會花到太多錢。如果我是一名俄羅斯士兵，我可能會想，原來國家覺得我的健康狀況對於戰爭而言並不重要。這將嚴重打擊軍心。」

烏克蘭國防部日前更發布影片稱，俄軍使用的無人機竟然只是將普通單眼相機用膠帶固定在一般的無人機上，根本不是什麼高科技的軍事裝備。不僅如此，烏克蘭當局先前還踢爆，在前線尋獲的俄軍軍備中發現，俄羅斯坦克T-72和T-80的保護層是用紙蛋盒製成的，而俄羅斯軍隊防彈衣裡裝的並不是裝甲板，而是一層薄薄的紙板，也就是「紙板防彈衣」

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