孩看牙醫不夠錢「向3路人借500元被拒」　媽嗆沒溫暖！下場臉腫了

▲家長錢帶不夠，抱怨路人不借錢！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

路上有陌生人借錢，你會借嗎？一名家長痛批，帶孩子看牙醫，恰巧身上錢不夠，而她又不想回家拿現金，便向路人借500元，打算再透過手機轉帳還錢，結果問了3人都拒絕，讓原PO玻璃心大爆發，「覺得社會沒溫暖了！」文章曝光後，網友卻一面倒反轟，「別人不幫忙，妳就情緒勒索道德綁架，是誰比較有事？」

一名女網友在臉書匿名公社抱怨，日前帶孩子看牙醫，好巧不巧身上現金帶不夠，看著陰天飄著毛毛細雨，不想帶著孩子來回奔波，於是原PO決定在路上攔人借500元，無奈「問了三個人都說沒帶錢！」

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原PO篤定直呼，「我知道不是沒帶（錢），是不想（借）！」且借錢同時，原PO都有強調可用手機線上轉帳，結果都吃了閉門羹，「為什麼500元也沒辦法借呢？小錢而已，而且我馬上手機轉帳又不是拖很久才還。」

最後原PO依舊只能回家一趟拿現金，對此，她氣憤痛訴，「這沒什麼好詐騙的吧...是我想太少，他們想太多嗎？當時覺得社會沒溫暖了。」

討拍文曝光後，底下網友卻反轟，「人家沒有義務要幫忙，而且太多詐騙了！不要以為500沒多少，一個人500，10個人就多少了」、「妳想太少，陌生人的帳號轉來的錢，稍有不慎，就是警示戶，太冒險了」、「別人不幫忙，妳就情緒勒索道德綁架，到底是誰比較有事」、「溫暖不是這樣訂的」、「重點手機轉帳也要對方帳號，誰會隨便把自己帳號給陌生人啦，況且也不是每個人都記得自己的銀行帳號呀」、「跟診所講，應該可以幫你處理」。

面對眾人砲轟，原PO也反省直呼，「我當時沒想這些...太急了，這次當教訓我學習到了！」

▼原PO公審文反臉腫了。（圖／翻攝匿名公社）

