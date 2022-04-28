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22歲未婚妻甜喊「給你驚喜」　他一矇眼竟遭刀捅！慘被割喉爆血

▲▼ 22歲女子割喉謀殺未婚夫。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 普什帕不想和奈都結婚，竟持刀割喉。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度安得拉邦發生一起離譜案件，一名22歲女子去年在家人安排之下，與一名28歲男子訂婚，距離婚禮僅剩1個月時卻因不想結婚，謊稱要給男子驚喜，將未婚夫騙上山後割喉謀殺，所幸男子送醫縫了30針後撿回一命。

根據《太陽報》，22歲女子普什帕（Viyyapu Pushpa）及28歲男子奈都（Addepallu Ram Naidu）在雙方家庭協議之下訂婚，原定5月29日結婚，未料在婚禮約1個月前發生這起可怕事件。

普什帕和奈都18日在男方家中吃完午餐後，一同前往阿馬拉普里（Amarapuri）的寺廟。普什帕向奈都說，想把他介紹給友認識，上山路上曾停留一家商店採買物品。二人到達山頂後，普什帕便以要給他驚喜禮物為由，先用一條圍巾矇住奈都的雙眼，接著持刀攻擊奈都，狠狠割開他的喉嚨。

奈都當場爆血，馬上被當地居民送往醫院，縫了30針後奇蹟般免於一死。他後來透露，拿下眼前的圍巾時，普什帕告訴他，她並不想結婚。安德拉邦警局副局長庫馬爾（Sunil Kumar）則說明，「據她的說法，她就是不想和這個人或任何人結婚」，但這樁婚事並非強迫，普什帕先前也未向家人表達她的想法。

普什帕被控謀殺未遂，現已被拘留，一旦罪名成立，可能判處10年監禁。她和奈都的家人目前互相指責對方，普什帕的父母認為女兒是無辜的，奈都的父母則要求實現正義，婚禮當然也已取消。

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