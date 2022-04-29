林飛帆出訪印度遇加、澳前總理　艾伯特本：中國該被拒絕加入CPTPP

▲林飛帆與哈珀（Stephen Harper，圖左）及艾伯特本（Tony Abbott）聊天。（合成圖／翻攝自Facebook／林飛帆）

記者蘇晏男／台北報導

受印度智庫「觀察家研究基金會」（ORF）邀請，民進黨副秘書長林飛帆以台灣民意基金會董事身分，赴新德里參與「瑞辛納對話」（The Raisina Dialogue）。林飛帆透露會中他與加拿大前總理哈珀（Stephen Harper）及澳洲前總理艾伯特本（Tony Abbott）聊天，其中艾伯特本重申挺台加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國則該被拒絕。

「觀察家研究基金會」與印度外交部25日至27日在新德里共同主辦第7屆「觀察家研究基金會」，林飛帆與國防院國安所所長沈明室受邀出席。29日上午，人尚在新加坡機場等待轉機的林飛帆，透過臉書分享這幾天的經歷，直呼，這次有機會來參加，確實大開眼界。

林飛帆說，印方對俄烏戰爭的立場，以及「台灣的安全」與「中國對自由民主秩序的威脅」很自然的成為多場會議的討論焦點，受到高度關注跟討論。而印度方面沒有避諱接受挑戰，與各種議題被討論的空間，也令人印象深刻。

除哈珀與艾伯特本外，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、美國印太司令阿基里諾（John Aquilino）等政要皆與會。林飛帆表示，這幾年來，台灣都沒有缺席瑞辛納，積極投入，也積極爭取場邊會晤。

林飛帆也透露很高興自己能夠把握機會替台灣發聲，也得到正面支持。林指出，他詢問與會的代表，若中國侵略台灣，國際民主陣營是否會馳援台灣？哈珀說：「中國之所以視台灣為威脅，並不是因為台灣會推翻中國政權、或者台灣威脅到中國的完整性，而是台灣的存在及成功本身，就足以推翻中國試圖建立專制統治的正當性論述。」「他希望各國能夠一起捍衛民主台灣。」

林飛帆也藉機表達：中國對世界各國的貿易安全帶來的威脅已逐漸成為國際共識，對台灣而言也一樣。因此，台灣積極尋求加入國際區域貿易組織，例如CPTPP；但這些過程，都遭受到中國嚴重干擾。

林飛帆再指，一向非常挺台的艾伯特本特別回應，重申力挺台灣加入CPTPP的立場。

林飛帆轉述艾伯特本的談話說：「中國與台灣均申請加入CPTPP，但台灣是自由且公平的貿易對象，而中國並不是。因此，在我看來，中國想加入CPTPP應該被拒絕，而台灣才應該加入！如果最終中國獲准加入CPTPP，而台灣遭拒之門外，那就意味著CPTPP的成員國忌憚中國。但我們不應以忌憚，而是應以公平公正作為接納CPTPP新成員國的標準；因此，讓我們將台灣納入CPTPP。」

另外，林飛帆也透露，三天的會議下來，他認識了不少的新朋友，收穫很多。「我們也趁著在印度期間，跟印方的智庫組織、國會議員，和學界朋友交流，希望爭取更多台印交流與合作。」